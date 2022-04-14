Başak Dizer'den karnı burnunda pozlar geldi!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Çocuklarına Kurt Efe ismini verecek olan tasarımcı Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği konuşuluyor.
"SAĞLIĞIM YERİNDE"
Nisan ayının son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede Kurt Efe’yi kucağına almaya hazırlanan Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Doğumuna sayılı günler kalan 45 yaşındaki stil danışmanı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Dizer, sağlığının gayet yerinde olduğunu belirterek, "Bir şey söylemeyeyim. Daha önce açıklamaları yaptım, ne söyleyeyim şimdi? İyiyim ve heyecanlıyız” demekle yetindi.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı hatırlatılan ünlü tasarımcı, "Evet, çok tatlı” yorumunda bulundu. Dizer, sonrasında bir mekana girerek, arkadaşlarıyla buluştu.
Yakışıklı oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi" notu ve nazar boncuğu emojisiyle sosyal medyada yayınlamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 600 binden fazla beğeni almıştı. Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.