Başak Dizer'den karnı burnunda pozlar geldi!

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı hatırlatılan ünlü tasarımcı, "Evet, çok tatlı” yorumunda bulundu. Dizer, sonrasında bir mekana girerek, arkadaşlarıyla buluştu.



Yakışıklı oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi" notu ve nazar boncuğu emojisiyle sosyal medyada yayınlamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 600 binden fazla beğeni almıştı. Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.