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MagazinBaşak Dizer'den karnı burnunda pozlar geldi!
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• 14 Nisan 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:

Başak Dizer'den karnı burnunda pozlar geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Çocuklarına Kurt Efe ismini verecek olan tasarımcı Başak Dizer, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

• 14 Nisan 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
1Başak Dizerden karnı burnunda pozlar geldi
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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği konuşuluyor.

2SAĞLIĞIM YERİNDE

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Nisan ayının son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede Kurt Efe’yi kucağına almaya hazırlanan Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Doğumuna sayılı günler kalan 45 yaşındaki stil danışmanı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Dizer, sağlığının gayet yerinde olduğunu belirterek, "Bir şey söylemeyeyim. Daha önce açıklamaları yaptım, ne söyleyeyim şimdi? İyiyim ve heyecanlıyız” demekle yetindi.

3KIVANÇLA ORTAK KARAR VERDİK

"KIVANÇ'LA ORTAK KARAR VERDİK"

Tatlıtuğ çiftinin, oğulları için Kurt Efe adına karar vermesi çok konuşulmuştu. Doğacak çocuklarına neden iki isim koydukları sorulan Başak Dizer, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik” açıklamasını yaptı.

4YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı hatırlatılan ünlü tasarımcı, "Evet, çok tatlı” yorumunda bulundu. Dizer, sonrasında bir mekana girerek, arkadaşlarıyla buluştu.

Yakışıklı oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi" notu ve nazar boncuğu emojisiyle sosyal medyada yayınlamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 600 binden fazla beğeni almıştı. Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.

5BÜYÜYEN KARNIYLA POZ VERDİ

BÜYÜYEN KARNIYLA POZ VERDİ

8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yaptı. Doğuma günler kala büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Başak Dizer, farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi.

6Başak Dizerden karnı burnunda pozlar geldi

Instagram'da 830 binden fazla takipçisi bulunan Dizer, paylaşımına "Seni beklerken" notunu düştü. Ünlü tasarımcıya beğeni ve yorum yağdı.

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