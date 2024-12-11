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GündemBartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor
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Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Bartın'da yaşayan Ramazan Ergin (70), 12 metrekarelik dükkanında 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Kendisinden sonra bu işi yapacak kimsesinin kalmadığını belirten Ramazan Ergin, “Bu mesleğe hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz” dedi.

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)
• 11 Aralık 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)
• 11 Aralık 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Ulus ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Kumluca beldesinde yaşayan Ramazan Ergin, 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor.

2Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Beldedeki 12 metrekarelik dükkanında sürdürdüğü mesleğinin son temsilcilerinden olan Ergin, "7 sene kalfalık, çıraklık yaptık. Sonra kendi dükkanımızı açtık.

3Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Şu anda bu dükkanımda ayakkabı tamirciliği, imalat işlerine devam ediyorum. 70 senemin 55 yılı bu meslekle geçti.

4Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Şu anda 1 kişi daha yapıyordu, o da rahatsızlandı tek ben kaldım. Bu mesleği babamızdan öğrenmedik.

5Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Tamamen çıraklıktan yetişerek bu günlere geldik. Şu anda benden sonra bu işi yapacak biri de yok. Benim çoluk çocuğumda hepsi gurbette ekmek parası için çalışıyorlar.

6Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Bu mesleği hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz. Buradaki makinalar da artık benden sonra hurdacıya gider diye düşünüyorum. Yani bu mesleği yapacak insanın bu işi sevmesi gerekir.

7Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor

Eğer sevmezse bu işi yapamaz. Ama şimdiki gençlerin bu meslekte gözü yok. Artık işçi ve çırak yetişmiyor. Eskiden ustaya mesleğe saygı vardır. Şu anda bu yok” dedi.