Bartınlı Ramazan Amca, 12 metrekarelik dükkanında mesleğini zamana karşı koruyor
Bartın'da yaşayan Ramazan Ergin (70), 12 metrekarelik dükkanında 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Kendisinden sonra bu işi yapacak kimsesinin kalmadığını belirten Ramazan Ergin, “Bu mesleğe hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz” dedi.
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)
• 11 Aralık 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)
• 11 Aralık 2024 - 12:02 • Son Güncelleme: