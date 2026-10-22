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Bartın'da köprü altında korkunç infaz! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

22.10.2026 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Bartın’da köprü altında kanlar içinde bulunan Murat Barışık’ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Başından vurularak öldürüldüğü belirlenen Barışık’ın cinayetinde 650 bin liralık motosiklet borcu iddiası dikkat çekti. İşte detaylar...

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1Bartın'da köprü altında korkunç infaz! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

Olay, 2 gün önce beldenin Ustaoğlu köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, geçtikleri köprünün üzerinde kan izleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2Bartın'da köprü altında korkunç infaz! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

Köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başının arka kısmından tabancayla bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık'ın cenazesi toprağa verildi.

3Bartın'da köprü altında korkunç infaz! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç.’nin, Barışık'tan 650 bin TL’ye motosiklet aldığı ve borcunu ödeyemediği için daha önce tartıştıkları cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.

4Bartın'da köprü altında korkunç infaz! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

Soruşturmada, Ö.Ç.'nin olaydan 3 gün önce bölgeye giderek tabancasını sakladığı, olay günü Murat Barışık'ı konuşmak için çağırdığı ve tabancayı sakladığı yerden alarak başından vurduğu tespit edildi. Şüphelinin, cinayetin ardından motosiklet, tabanca ve cep telefonunu dereye attığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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