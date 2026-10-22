Bartın'da köprü altında korkunç infaz! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç.’nin, Barışık'tan 650 bin TL’ye motosiklet aldığı ve borcunu ödeyemediği için daha önce tartıştıkları cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.