Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı! Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

"20 gündür boş günü yok takımın. Sadece maçlar değil, yolculuklar yaptık sürekli. Milli araya girmeden önce burada son eforu harcamalıyız. Sergileyeceğiz bunu da. Omar'ın bir sakatlığı var. Boey de rahatsız. Bu sebeple oynayamazlar. Oyuncular yorgun olduğunda da 5 değişiklik hakkımız var. Onları oyuna sokabiliriz her zaman. Son ana kadar mücadele edeceğiz."