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GalatasarayBarcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı! Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı! Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor
• 20 Mart 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:

Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı! Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

Barcelona maçında yedek oturan ve bu tercihinden dolayı Torrent'in sert bir şekilde eleştirilmesine sebep olan yıldız futbolcunun eski kulübü tarafından istendiği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki o sıcak gelişme...

• 20 Mart 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:
1Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

2Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

"20 gündür boş günü yok takımın. Sadece maçlar değil, yolculuklar yaptık sürekli. Milli araya girmeden önce burada son eforu harcamalıyız. Sergileyeceğiz bunu da. Omar'ın bir sakatlığı var. Boey de rahatsız. Bu sebeple oynayamazlar. Oyuncular yorgun olduğunda da 5 değişiklik hakkımız var. Onları oyuna sokabiliriz her zaman. Son ana kadar mücadele edeceğiz."

3FLAŞ MOSTAFA MOHAMED GELİŞMESİ

FLAŞ MOSTAFA MOHAMED GELİŞMESİ

Galatasaray'ın önce kiraladığı daha sonra da bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.

4Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü, yeniden devreye girdi. Haberde, Zamalek kulübünün son zamanlarda forvet hattında sorun yaşadığı ve Mostafa Mohamed'i bu sebeple yeniden kadrolarında görmek istediği ifade edildi.

5Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

Haberin detaylarında, Mostafa Mohamed'in geri dönüşle ilgili son kararını verdiği ve Galatasaray'da kariyerine devam ederek Avrupa'da daha büyük bir kulüpte kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.

6Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

Mostafa Mohamed, bu sezon toplamda 36 müsabakada yer alırken 7 gol 5 asist üretti ve 1480 dakika sahada kaldı.

7CİCALDAU VE MORUTANA TEKLİF YOK

CİCALDAU VE MORUTAN'A TEKLİF YOK

Galatasaray'da forma giyen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın menajerliğini yapan Giovanni Becali, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu.

8Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

Cicaldau ve Morutan'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı iddiaları hakkında konuşan Becali, çarpıcı ifadeler kullandı.

9Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

A Spor'da yer alan habere göre İşte Becali'nin çarpıcı sözleri: Şu anda Galatasaray'ın Konferans Ligi'ni yakalayacak puanı yok. Takımın başında yeni bir teknik direktör var ve yeni sezon için değerlendirme yapacak."

10Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

"Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'la 5 yıllık sözleşmeleri var. Galatasaray'ın ne istediğini yazın göreceğiz."

11Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

"Morutan ve Cicaldau antrenmanlarda ve maçlarda ellerinden geleni yapmak zorundalar çünkü bu yüzden para kazanıyorlar."

12Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

"Barcelona maçından sonra Cicaldau ve Morutan'la konuştum. Onlara sakin olmalarını ve futbola odaklanmaları gerektiğini ifade ettim."

13Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

"Cicaldau'nun Galatasaray'dan Sampdoria'ya transferiyle alakalı bir görüşme olmadı. Cicaldau'nun şu an transferi düşündüğünü sanmıyorum."

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15Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor

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