Barcelona maçında yedek soyununca taraftar çıldırmıştı! Eski kulübu yıldız futbolcuyu geri istiyor
Barcelona maçında yedek oturan ve bu tercihinden dolayı Torrent'in sert bir şekilde eleştirilmesine sebep olan yıldız futbolcunun eski kulübü tarafından istendiği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki o sıcak gelişme...
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"20 gündür boş günü yok takımın. Sadece maçlar değil, yolculuklar yaptık sürekli. Milli araya girmeden önce burada son eforu harcamalıyız. Sergileyeceğiz bunu da. Omar'ın bir sakatlığı var. Boey de rahatsız. Bu sebeple oynayamazlar. Oyuncular yorgun olduğunda da 5 değişiklik hakkımız var. Onları oyuna sokabiliriz her zaman. Son ana kadar mücadele edeceğiz."
FLAŞ MOSTAFA MOHAMED GELİŞMESİ
Galatasaray'ın önce kiraladığı daha sonra da bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi.
Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü, yeniden devreye girdi. Haberde, Zamalek kulübünün son zamanlarda forvet hattında sorun yaşadığı ve Mostafa Mohamed'i bu sebeple yeniden kadrolarında görmek istediği ifade edildi.