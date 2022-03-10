• 10 Mart 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı 'Despina' karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
• 10 Mart 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir, Arka Sokaklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi güçlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, ceketinin içine hiçbir şey giymediği kareleri takipçileriyle paylaştı.
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