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MagazinBarbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı!
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• 10 Mart 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı 'Despina' karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

• 10 Mart 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
1Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı
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Doğduğun Ev Kaderindir, Arka Sokaklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi güçlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, ceketinin içine hiçbir şey giymediği kareleri takipçileriyle paylaştı.

2Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozlarına ''Harika görünüyorsun'', ''Zaten güzelsin, buna ihtiyacın var mı?'' ve ''Kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

3Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

Gülcan Arslan, bazı takipçileri tarafından ABD'li oyuncu Uma Thurman'a benzetildi.

4Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

Ünlü oyuncu bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

5Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülcan Arslan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yarı çıplak yatak pozlarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

6Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

Göğüslerini çantayla örten Arslan, yatağa sere serpe uzandığı pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

7Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Gülcan Arslan'ın yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

8Barbaroslar Akdenizin Kılıcının Despinası Gülcan Arslan paylaştı,beğeni yağdı

Sakarya doğumlu güzel oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Gülcan Arslan, Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa bir ilişki yaşamıştı.

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