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Gündem Bankaların faiz oranları güncellendi! 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor
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Bankaların faiz oranları güncellendi! 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bankalarda halihazırda faizler yüzde 57 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için bankalar çok daha yüksek faiz oranı sunmaya başladı. Faizlerde yüzde 75’e varan seviye dikkat çekti. Peki 1 milyon TL’si olan ne kazanıyor? Merak edilenler haberin detayında...

• 28 Mart 2024 - 07:21 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2024 - 07:21 • Son Güncelleme:
1 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bankalarda halihazırda faizler yüzde 57 seviyesine kadar çıktı.

2 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Öte yandan döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için bankalar çok daha yüksek faiz oranı sunmaya başladı.

3 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Milliyet'in haberine göre; faizlerde yüzde 75’e varan seviye dikkat çekti. Peki 1 milyon TL’si olan ne kazanıyor? Merak edilenler haberin detayında...

4 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

TCMB’nin son agresif faiz artışı sonrasında TL varlıklara olan ilgi daha da dikkat çekmeye başladı. Bankalar mevcut faiz oranlarını da yukarı yönlü güncellemeye başladı. Şu anda bankalarda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57’ler seviyesine kadar çıktı.

5 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Öte yandan dövizden KKM hesaplarına geçenler için vade sonrası paralarını TL mevduatta değerlendirmeleri karşılığında bankalar çok daha yüksek oranda faiz sunuyor. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarının TL mevduata geçmesi ile birlikte faiz yüzde 75 seviyesine kadar çıkıyor.

6 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Peki bankalarda faiz oranları daha da yükselecek mi? Şu anda yüzde 75 faiz oranı ile 1 milyon TL’yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen bir kişinin aylık kazancı ne kadar oluyor

7 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın son faiz artışının ardından bankalarda mevduat faizleri yükseldi.

8 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Çünkü Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizleri yüzde 53 seviyelerine geldi. Bankalarda şu anda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57 seviyelerine kadar çıkmış durumda.

9 MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN ÇARPICI TAHMİN

MEVDUAT FAİZLERİ İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı regülasyonlar çerçevesinde bankaların kredi büyüme oranları, zorunlu karşılık oranları değiştirildi.

10 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Bankaların karlılıkları azaldı diyebiliriz. Bankalar bu yüzden mevduat bulma yarışına girdiler. Merkez Bankası faizleri artırmasa da şu anda yüzde 57 olan mevduat faizlerinin yüzde 60’lara gelmesini bekliyoruz. Mevduat faizlerinde getiri artabilir.

11 32 GÜN VADE UYARISI

32 GÜN VADE UYARISI!

Şu anda vatandaşlar paralarını vadeli mevduata yatıracaklarsa 32 gün vade yapmaları faydalı olacaktır. 32 gün veya 3 ay boyunca bir anlaşma yaparlarsa faiz oranı bu süre boyunca geçerli oluyor.

12 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Ancak vadeyi kısa süreli mevduata bağlamak daha faydalı olabilir. Faizler arttıkça her ay mevduat faiz oranları da yenilenmiş olacaktır.

13 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Şu anda TL KKM hesapları vade sonrası yenilenmiyor, yabancı paradan dönen KKM’ler yenilenebiliyor. Döviz cinsi KKM’den çıkanların TL mevduata dönebilmesi için Merkez Bankası bankalara bir kota koydu.

14 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Bu hedefi tutturmak isteyen bankalar yüzde 75’e varan faiz getirisi sunuyor. Yüzde 55-57 aralığında olan mevduat faizleri 20 puanlık marj ile birlikte yüzde 75’ler seviyesine çıkabiliyor.

15 FAİZLER YÜZDE 75’İ DE AŞAR MI

FAİZLER YÜZDE 75’İ DE AŞAR MI?

Döviz dönüşümlü KKM’den TL mevduata geçeceklere uygulanan faiz daha da artabilir. Çünkü bankalarda regülasyonlar artıyor. Merkez Bankası’nın bir baskısı söz konusu. Politika faizi artmasa bile TL mevduatların artacağını düşünüyorum.

16 DÖVİZ Mİ, TL MEVDUAT MI HANGİSİ DAHA CAZİP

DÖVİZ Mİ, TL MEVDUAT MI? HANGİSİ DAHA CAZİP?

Şu anda TL mevduat mantıklı, hatta en iyi getiri sunan yatırım araçlarından biri olarak gösterilebilir. Dövizin de enflasyon oranı kadar bir artışı öngörülüyor. Dövizde yıl sonu itibarıyla en kötü senaryoda yüzde 40 artış olacaktır. Ancak TL mevduatta getiri yüzde 75’ler seviyesine çıktı.

17 YATIRIM SEPETİNDE MEVDUATIN PAYI NE KADAR OLMALI

YATIRIM SEPETİNDE MEVDUATIN PAYI NE KADAR OLMALI?

Altın, borsa, dövize göre en fazla getiri şu anda mevduatlarda. Ancak borsa da rekorlar kırmaya devam ediyor. Sıralama olarak mevduat faizi, borsa, altın ve en son olarak da döviz getirisi olarak değerlendirilebilir.

18 Bankaların faiz oranları güncellendi 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

Burada ağırlığın mevduat faizinde olması, risk algısına göre de altın ile borsa arasında bir seçim yapılması daha doğru olacaktır. En son seçenek olarak da döviz düşünülebilir. Döviz bu yıl daha az kazandıracak diyebiliriz.

19 1 MİLYON TL PARASI OLAN YÜZDE 75 FAİZLE AYLIK NE KAZANIYOR

1 MİLYON TL PARASI OLAN YÜZDE 75 FAİZLE AYLIK NE KAZANIYOR?

Şu anda 1 milyon TL’yi yüzde 75 faiz oranı ile TL mevduatta değerlendirmek isteyen bir yatırımcının vergilerin düşürülmesi sonrası aylık net kazancı 52 bin 459 TL seviyesinde olacak.”