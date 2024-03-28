Bankaların faiz oranları güncellendi! 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor

YATIRIM SEPETİNDE MEVDUATIN PAYI NE KADAR OLMALI?

Altın, borsa, dövize göre en fazla getiri şu anda mevduatlarda. Ancak borsa da rekorlar kırmaya devam ediyor. Sıralama olarak mevduat faizi, borsa, altın ve en son olarak da döviz getirisi olarak değerlendirilebilir.