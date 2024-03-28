Bankaların faiz oranları güncellendi! 1 milyon lira aylık 52 bin lira getiri sağlıyor
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bankalarda halihazırda faizler yüzde 57 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için bankalar çok daha yüksek faiz oranı sunmaya başladı. Faizlerde yüzde 75’e varan seviye dikkat çekti. Peki 1 milyon TL’si olan ne kazanıyor? Merak edilenler haberin detayında...
• 28 Mart 2024 - 07:21 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2024 - 07:21 • Son Güncelleme: