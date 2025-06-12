Bandırma Vapuru'ndan Ertuğrul Fırkateyni'ne! Emekli fizikçi 15 yılda tarihe yön veren 27 geminin maketini yaptı

'KARADENİZ GEMİSİ 18 AYIMI ALDI'

Yaptığı maketlerin parçalarının büyük çoğunluğunu atölyesinde ürettiğini belirten Demirci, "Malzeme olarak, ahşap, plastik ve metal kullanıyorum. Bazılarını şekillendirme sonucu elde edebiliyorum. Bazılarını da döküm yaparak elde edebiliyorum. Gerçek bir tekne nasıl yapılıyorsa aynı şekilde makette de omurgasını hazırlıyorsunuz. Malzeme bulmak çok kolay değil; çünkü bu ölçeğe göre bulmak zor. Karadeniz gemisinin yapımı 18 ayımı aldı; çünkü çok detaylı bir gemi. İlgilenen insanlar çok hayretle bakıyorlar. ‘Nasıl bu kadar sabır gösteriyorsun’ diye soruyorlar. İşin aslı orada, sabır göstererek öğreniyorsun" dedi.