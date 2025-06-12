Bandırma Vapuru'ndan Ertuğrul Fırkateyni'ne! Emekli fizikçi 15 yılda tarihe yön veren 27 geminin maketini yaptı
Ankara'da emekli fizik mühendisi Reşat Demirci (79), evinin altında kurduğu atölyede Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar, tarihsel olaylara yön veren 27 geminin maketini yaptı. Demirci, ilk kez 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında sergilediği tarihi gemi koleksiyonunu geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,(DHA)
• 12 Haziran 2025 - 14:10 • Son Güncelleme:
Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,(DHA)
• 12 Haziran 2025 - 14:10 • Son Güncelleme: