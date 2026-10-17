Bandırma balık hali’nde dev palamut akını: 1 kilosu 100 liraya düştü, tezgâhlarda kuyruklar oluştu!

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Balıkçı esnafı Okan Balıbek ise palamutun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de tezgâhlarda yer aldığını belirtti. Balıbek, istavritin 250 liradan, sardalyenin 200 ila 250 lira arasında, hamsinin ise 200 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Bu sezon palamut bolluğunun yaşandığını ifade eden Balıbek, bazı palamutların tanesinin 50 liraya kadar düştüğünü belirterek, vatandaşların uygun fiyatlar nedeniyle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.



Balık Hali’nde palamut ayıklama işi yapan esnaf da yoğun talep nedeniyle gün boyunca aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bir günde 500 palamut ayıkladığı zamanlar olduğunu belirten esnaf, vatandaşların balıkları kimi zaman kasa kasa satın aldığını, kimi zaman da evlerinde veya ızgarada pişirmek üzere fileto ya da halka şeklinde hazırlanmasını istediğini anlattı.



Palamuda olan talebin kendilerini sürekli meşgul ettiğini belirten esnaf, müşterilerin isteklerini karşılamak için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti.



Bandırma Balık Hali’nde yaşanan palamut hareketliliği, sezonun bolluk içinde geçmesinin hem balıkçı esnafına hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını ortaya koyuyor.