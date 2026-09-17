Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

17.09.2026 - 12:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kent içi ulaşımı rahatlatacak 7. akıllı kavşak projesi için çalışmalar başladı. Vatan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen düzenlemeyle, özellikle Okullar Bölgesi ve Adliye çevresindeki trafik karmaşasına son verilmesi hedefleniyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

Ayvalık Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Vatan Caddesi’nde, Adliye arkasındaki Okullar Bölgesi’nde yer alan SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, Ayvalık’ın 7. akıllı kavşağı hizmete girecek.

2Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

Belediye Başkanı Mesut Ergin, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ana arterin yanı sıra Sahil Kent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Adliye ve Okullar Bölgesi’ne ulaşım sağlayan güzergâhta hayata geçirilecek yeni kavşakla birlikte trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

3Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

Özellikle yoğun saatlerde bölgede yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması, araç geçişlerinin daha akıcı hale getirilmesi ve yayaların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Kavşağın, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Okullar Bölgesi’ndeki ulaşım açısından da önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

4Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

Başkan Mesut Ergin, çalışmaların yalnızca trafik akışını rahatlatmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık’ın her noktasında güvenli, konforlu ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi