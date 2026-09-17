Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kent içi ulaşımı rahatlatacak 7. akıllı kavşak projesi için çalışmalar başladı. Vatan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen düzenlemeyle, özellikle Okullar Bölgesi ve Adliye çevresindeki trafik karmaşasına son verilmesi hedefleniyor.
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Ayvalık Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Vatan Caddesi’nde, Adliye arkasındaki Okullar Bölgesi’nde yer alan SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, Ayvalık’ın 7. akıllı kavşağı hizmete girecek.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ana arterin yanı sıra Sahil Kent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Adliye ve Okullar Bölgesi’ne ulaşım sağlayan güzergâhta hayata geçirilecek yeni kavşakla birlikte trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Özellikle yoğun saatlerde bölgede yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması, araç geçişlerinin daha akıcı hale getirilmesi ve yayaların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Kavşağın, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Okullar Bölgesi’ndeki ulaşım açısından da önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.
Başkan Mesut Ergin, çalışmaların yalnızca trafik akışını rahatlatmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık’ın her noktasında güvenli, konforlu ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.