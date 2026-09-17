Balıkesir’de trafiğe nefes aldıracak hamle! 7. akıllı kavşak için çalışmalar başladı

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Başkan Mesut Ergin, çalışmaların yalnızca trafik akışını rahatlatmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık’ın her noktasında güvenli, konforlu ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.