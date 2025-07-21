Balıkesir'de kazlara 'şartlı tahliye' geldi! Bir ayın sonunda özgürlüklerine kavuştular

8

Burada suları var zaten, içine giriyorlar, içiyorlar, seviniyorlar zaten. Sabahtan beri çok güzel. Denetimli serbestlik oldu şu an hayvanlar için. Bahçede gezebiliyorlar en azından, alan geniş zaten. Denize girene kadar yetecek bunlara inşallah" dedi.