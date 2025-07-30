Balıkesir büyük ikramiyeyi kazandı! İşte Süper Loto talihlisinin kupan aldığı bayi

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Meriç Aker, "Arada sırada oynuyorum. Talihli kişiyi tanımıyoruz ama güzel bir ikramiye çıkmış. Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir para. Bu parayla hayallerine kavuşacağını düşünüyorum. Bana da çıkarsa güzel bir araba ve ev almak isterdim" diye konuştu.