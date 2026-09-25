Balıkçılardan yılların sırrı! Tuzlama yöntemiyle 2 yıl dayanıyor

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Bazı vatandaşların geleneksel yöntemleri sürdürdüğünü aktaran Kanal, "Eski insanlar da eskiden vazgeçmiyor. Onlar da kalın tuzla tuzlayıp, bunu bir sene, bir buçuk sene boyunca tüketebiliyorlar" bilgilerini paylaştı.Sinop’ta balığın daha yağlı olduğu dönemin beklenmesinin zaman zaman risk oluşturduğunu söyleyen Kanal, "Buranın yerlisi, Karadenizliler, Sinoplular biraz daha beklerler. ‘Kestane karası’ dediğimiz havanın peşine balıklar kiloluk olsun, bolca yağlansın, ondan sonra tuzlayalım diye beklerler. Bazen bu onların işine gelir. Bazen de balığı bir süre sonra bulamazlar. O kestane karasından sonra tuzlayamazlar. Ah vah olur" şeklinde konuştu.