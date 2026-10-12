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Balık tezgahlarında 21 yıl sonra bir ilk! 3 tanesi 100 TL

12.10.2026 - 15:34Güncellenme Tarihi:

Doğu Karadeniz'de 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanırken, ağların dolması tezgahlardaki fiyatlara indirim olarak yansıdı.

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1Balık tezgahlarında 21 yıl sonra bir ilk! 3 tanesi 100 TL

Doğu Karadeniz sularında son yılların en bereketli balıkçılık sezonu yaşanıyor. Ağlarını doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri sayesinde tezgahlarda palamut bolluğu oluştu.

2Balık tezgahlarında 21 yıl sonra bir ilk! 3 tanesi 100 TL

Yaşanan bollukla birlikte balık fiyatları gerilerken, bu durum tüketiciye yansıdı. Palamut bereketinin görüldüğü noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında, ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri boy palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı.

3Balık tezgahlarında 21 yıl sonra bir ilk! 3 tanesi 100 TL

Uygun fiyatlar nedeniyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk meydana geldi.Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini belirten balıkçı esnafı, fiyatların düşmesiyle satışların katlandığını dile getiriyor. Vatandaşlar ise hem sağlıklı hem de oldukça hesaplı olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

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