Balık tezgahlarında 21 yıl sonra bir ilk! 3 tanesi 100 TL

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Uygun fiyatlar nedeniyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk meydana geldi.Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini belirten balıkçı esnafı, fiyatların düşmesiyle satışların katlandığını dile getiriyor. Vatandaşlar ise hem sağlıklı hem de oldukça hesaplı olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.