Bakanlık sahte ürünleri ifşa etmeye devam ediyor! Kıymalı böreğin içinden çıkanlar şoke etti!

SAĞLIĞA NE GİBİ ZARARLARI VAR?

Kanatlı eti veya sakatat tüketicilerin yiyebileceği gıdalar. Tabi bilinçli tercih edip satın alıyorsa. Oysa burada gizli saklı bir iş var. Bu gıda mevzuatına aykırı olarak yapılan bir işlem. Bu aykırı işlem acaba hijyenik bir tesiste mi yapıldı? Karıştırdığı taşlık ve kanatlı eti bozuk muydu? Hastalıklı bir hayvandan gelen ürünler mi? Gıda güvenliği şartına uyuldu mu? Başlı başına bir bilinmezlik