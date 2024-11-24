Bakanlık sahte ürünleri ifşa etmeye devam ediyor! Kıymalı böreğin içinden çıkanlar şoke etti!
İstanbul’da meşhur bir börekçinin ismini taklit eden firmanın ürettiği börek harcından kanatlı et ve sakatat (taşlık) olduğu ortaya çıktı. Pide harcı, lahmacun ve pizza harcı gibi ürünlerin içerisine işletmelerin sürekli bir şeyler karıştırdıkları kamuoyuna yansıyor. Peki firmalar bunu neden yapıyor? Sağlığa ne tür zararları var? Gıda Mühendisi Nurten Sırma tek tek açıkladı.
• 24 Kasım 2024 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 10:05 • Son Güncelleme: