Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Gerekçeli karar beklenmeli

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Başlangıçta faillerin korunuyor olabileceğine dair bir takım propagandalar yapılmış, bazı partiler sokaklara dökülerek faillerin birileri tarafından korunduğu izlenimini yaymıştı. Ancak her şey şeffaf bir şekilde yürütüldü ve mahkeme sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiği konusunda olumlu bir kanaat oluştu" diye ifade etti.Davanın iki duruşmada ve gecikmeksizin sonuçlandığının altını çizen Bakan Tunç; "Milletimizin vicdanında makul bir karar bulması, bu kararın milleti tatmin etmesi önemliydi. Mahkeme, başkan ve üyelerinin, yargı personelimizin titiz bir şekilde delilleri araştırarak sonuca vardığı bir durum söz konusu. Kamuoyundan aldığımız izlenim, mahkemenin süreci başarıyla yürüttüğü yönündedir ve gecikmeksizin verilen karar, adaletin yerini bulduğu bir durumdur" diye konuştu.