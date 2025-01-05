Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Gerekçeli karar beklenmeli
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaları belli oldu. Bakan Tunç Narin Güran cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu cinayet, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Soruşturma boyunca tüm deliller, bilimsel yöntemlerle ve hassasiyetle toplandı" diyen Tunç, kullanılan daraltılmış baz uygulamasının delillerin doğruluğunu sağlama konusunda önemli bir yöntem olduğunu ifade etti.
• 05 Ocak 2025 - 08:31 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2025 - 08:31 • Son Güncelleme: