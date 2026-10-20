Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dünyanın en büyük biyoteknoloji, ilaç üretimi ve sağlık teknolojileri merkezlerinden biri olan IFEZ’i ziyaretinde ise sağlık ve teknoloji alanındaki faaliyetleri inceleyerek yenilikçi girişimlerin geliştirilmesi, teknoloji odaklı yatırımlar ve uluslararası iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulundu.