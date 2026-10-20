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GündemBakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor
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Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

20.10.2026 - 14:43Güncellenme Tarihi:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 20 Ekim 2026 Salı Günü Güney Kore’de, Türkiye’de Kurulması Planlanan Üretim Tesisi için Resmi Temaslarda Bulundu.

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1Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Güney Kore’de tıbbi görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Samsung Medison’u ziyaret etti.

2Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisiyle yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyarette, ultrason cihazlarının monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar en az yüzde 71 yerlilik oranıyla üretilmesine yönelik süreç ele alındı.

3Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

Görüşmeleri kapsamında; yapay zekâ destekli ultrason sistemlerini ve Türkiye ile şirket arasındaki iş birliği kapsamında yürütülen üretim süreçlerini değerlendiren Bakan Memişoğlu, teknoloji transferiyle başlatılan ultrason cihazı üretiminde gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

4Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dünyanın en büyük biyoteknoloji, ilaç üretimi ve sağlık teknolojileri merkezlerinden biri olan IFEZ’i ziyaretinde ise sağlık ve teknoloji alanındaki faaliyetleri inceleyerek yenilikçi girişimlerin geliştirilmesi, teknoloji odaklı yatırımlar ve uluslararası iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

5Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Celltrion şirketini de ziyaret ederek biyolojik ilaçların geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

6Bakan Memişoğlu Güney Kore'de: Ultrason cihazlarında en az yüzde 71 yerlilik hedefleniyor

Görüşmelerde ayrıca, sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ile yenilikçi sağlık teknolojilerine yönelik olası iş birliği fırsatları değerlendirildi.

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