Bahar yorgunluğuna iyi geliyor! Halsizlik, uyuma isteği ve eklem ağrılarınız varsa dikkat! Günde 1 bardak içebilirsiniz...
Bahar yorgunluğuna iyi gelecek 10 öneri! Kış yavaş yavaş sona ererken bahar da yüzünü göstermeye başladı. Bu günlerde ise bazı kişilerin yeni bir sorunu ortaya çıkıyor: Bahar yorgunluğu ve polen alerjileri... Çoğu kişi bahar aylarında uyuma isteği, yorgunluk, halsizlik ve eklem ağrılarından şikayet ediyor. Baharın getirdiği doğasal ritmik değişiklikler, bedensel ve ruhsal biyoritmimizi de etkiliyor. Uzmanlar ise bahar yorgunluğuna çare olacak önerileri sıralıyor. Bahar yorgunluğuna karşı neler yapılabilir? İşte beslenme önerileri...
Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun yazısı... Bugünlerde konuştuğum her üç yetişkinden biri “Yorgunum hocam!” diyor. Haklılar! Bir taraftan “pandemi/salgın meselesi”, diğer taraftan etiketlerdeki “fiyatlar/pahalılık/enflasyon problemi” ve sanki bu ikisi yetmezmiş gibi bir de üzerlerine eklenen burnumuzun dibindeki “savaş ikilemi” çoğumuzu fazlasıyla yordu. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi: “Bahar!”
Uzmanların çoğu kabul etmese de bana göre baharla ortaya çıkan özel bir “yorgunluk tablosu” kesinlikle var. Ve o tabloyu “bahar yorgunluğu” olarak tanımlayanlar haklılar. İtiraf edeyim, kenarından köşesinden de olsa bahar yorgunluğuna bu yıl ben de paçamı kaptırmış durumdayım. “Neyin nesidir bu bahar yorgunluğu hocam?” diyorsanız, buyurun...
BAHAR YORGUNLUĞU
Baharla gelen “cemreler” sadece “havaya, toprağa ve suya” düşmüyor. O cemrelerden “beden ve ruhlarımız” da nasibini alıyor. Baharın getirdiği doğasal ritmik değişiklikler, bedensel ve ruhsal biyoritmimizi de etkiliyor.
Gündüz/gece, aydınlık/karanlık süreçlerinin değişmesi, ısı ve nem oranlarının/rakamlarının farklılaşması, tabiattaki iyon dengesinin yeniden yapılanması bu değişikliklere yol açan temel faktörler olmalıdır. Diğer taraftan bahar yorgunluğu biraz da beden ve ruhumuzun yeni mevsime uyum sağlamaya çalışırken verdiği ruhsal tepkilerin de beklenen bir sonucudur.
SIRADAN BİR HALSİZLİK DURUMU DEĞİL
Bitmedi! Bahar aylarında oluşan/sıklaşan polen alerjilerinin de -bahar alerjileri- bu yorgunlukta paylarının olduğu kesindir. Özetle: Her ne kadar şair o güzel şiirinde “Beni bu güzel havalar yordu arkadaş” dese de bahar yorgunluğu zannedildiği gibi sadece “romantik bir yorgunluk” ya da yalnızca “şarkılara şiirlere konu, sıradan bir halsizlik” durumu değildir.
BAHAR YORGUNLUĞUNA 10 ÇARE... İLK 5:
* Beslenmenize dikkat edin. Şeker ve unlu besinlerden uzak durun. Protein ve posa zengini gıdalara (bakliyat, meyve ve sebzeler, yoğurt,balık, yumurta) yüklenin.
* Uykunuzu dikkatle gözden geçirin ve gerekiyorsa iyileştirin.
* Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Güne egzersizle merhaba deyin.
* Kafeinli içeceklere sınır getirin.
* Alkollü içeceklerden uzak durun.
İKİNCİ 5
* B vitamini (1, 6, 9, 12) takviyeleri alın. B12 seviyenizi 500’ün üzerinde tutun.
* Kış süresince dibe vurmuş olması muhtemel olan D vitamini eksikliğinizi de giderin. D vitamininiz 50-100 aralığında olsun.
* Magnezyum zengini besinlere (yağlı tohumlar/çekirdekler) ağırlık verin. Magnezyum desteği almayı düşünün.
* Ginseng ve rhodiola gibi “adaptojen” bitkisel takviyelerden de istifade edebilirsiniz.
* Bitki çaylarından özellikle yasemin çayından daha sık faydalanın.