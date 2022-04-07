Bahar yorgunluğuna iyi geliyor! Halsizlik, uyuma isteği ve eklem ağrılarınız varsa dikkat! Günde 1 bardak içebilirsiniz...

SIRADAN BİR HALSİZLİK DURUMU DEĞİL

Bitmedi! Bahar aylarında oluşan/sıklaşan polen alerjilerinin de -bahar alerjileri- bu yorgunlukta paylarının olduğu kesindir. Özetle: Her ne kadar şair o güzel şiirinde “Beni bu güzel havalar yordu arkadaş” dese de bahar yorgunluğu zannedildiği gibi sadece “romantik bir yorgunluk” ya da yalnızca “şarkılara şiirlere konu, sıradan bir halsizlik” durumu değildir.