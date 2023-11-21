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GündemBahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar! Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü
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Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar! Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü

Bir TV kanalındaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla tutuklandı. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur Apaydın ile bağlantılı oldukları öğrenilmişti. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin sorgusu ile ilgili detaylar belli oldu. Gizemli evlilik ortaya çıktı.

• 21 Kasım 2023 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul’da “Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz” yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç’un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti.

3ÇETE LİDERİNDEN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETTİ

ÇETE LİDERİNDEN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

410 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK

10 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK

Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.

5Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü

Kara para akladıkları iddiasıyla Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada kilit bir isim vardı, Kadın Doğum Uzmanı Refik Ersin Eroğlu. Kanal D Haber ekibinden Buse Öztürk ve Volkan Kamber o doktorun izini sürdü. Nişantaşı'ndaydı kliniği ve orayı apar topar terk ederek, Almanya'ya kaçmıştı. Ancak doktorun geride ismi duruyor.

6Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü

Tıpki Bahar-Nihal Candan gibi o da 100 milyon liralık vurgun yapan çetenin vitriniydi. Polis suç örgütü üyesi firari kadın doğum uzmanın izini 3 bin kilometre ötede Almanya'da ulaştı. Kanal D Haber doktorun kliniğine ulaştı.

7KLİNİKTE YENİ KURBANLARINI BEKLEDİ

KLİNİKTE YENİ KURBANLARINI BEKLEDİ

Kadın Doğum Uzmanı Refik Ersin Eroğlu, Nişantaşı'ndaki plazanın 7. katında 1+1 klinik işletiyordu. Kendisi 6 aydır buradaydı. Buranın kirası 60 bin liraydı. Doktor burada hem kendi mesleğini yapıyor, hem de yeni kurbanlarını arıyordu.

8İSMİ GEÇTİ, KAÇTI

İSMİ GEÇTİ, KAÇTI

Ancak bir ay önce bavulunu ve eşyalarını topladı, kayıplara karıştı. Örgüt üyesi doktor bazı mağdurların şikayet dilekçelerinde de yer alıyordu.

9Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü

Hatta mağdurlardan bazıları sosyal medya paylaşımlarında doktorun ismini geçirdi. Emniyetin tespitini görünce, doktor isminin geçtiğini görünce apar topar kaçtı. Ama geriye kliniği kaldı.

10İSMİ HALA YAZIYOR

İSMİ HALA YAZIYOR

Eroğlu kliğini terk ettikten sonra yabancı uyruklu mülk sahibi o daireyi başka bir doktora kiraladı. Ancak bizler içeriye girdiğimizde içeride Eroğlu'nun kliniğinin ismi yazıyordu.

11İLK OPERASYON 2020DE

İLK OPERASYON 2020'DE

TMSF'deki araçları ucuza satıyoruz diyerek vatandaşları dolandıran çeteye ilk operasyon 2020 yılında yapıldı. Lider Eren Koç ile adamları gözaltına alındı, tutuklandı.

12YENİ LİDERLE DOLANDIRMAYA DEVAM

YENİ LİDERLE DOLANDIRMAYA DEVAM

Çetenin bir yöneticisi daha vardı. O da ihraç polis Onur Apaydın...Tüm işleri devraldı, kendisine bir ekip kurdu ve insanları dolandırmaya devam etti.

13CİHAL CANDAN İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİ

CİHAL CANDAN İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİ

Öte yandan suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından kardeşi Bahar Candan'la hapse giren Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ileri sürüldü. İddialara göre Nihal Candan'a operasyon yapıldığında eşi de evdeydi.