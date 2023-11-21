Bahar Candan - Nihal Candan soruşturmasında şoke eden detaylar! Gizemli evlilik ortaya çıktı, 3 bin kilometrelik iz sürüldü
Bir TV kanalındaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla tutuklandı. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur Apaydın ile bağlantılı oldukları öğrenilmişti. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin sorgusu ile ilgili detaylar belli oldu. Gizemli evlilik ortaya çıktı.
• 21 Kasım 2023 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 10:54 • Son Güncelleme: