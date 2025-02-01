Bafa Gölü'nde kirlilik alarmı: yağışlar sorunu çözemedi

Göl seviyesindeki bu yükseliş ve göldeki canlanmanın önümüzdeki dönem için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tesislerden gelen kirleticilerin bir an önce tespit edilerek azaltılması ve göle temiz su girişinin sağlanması gerekiyor. Önümüzde bahar ve yaz ayarlarında özellikle Büyük Menderes Nehri'nden gelen suyun azalmasıyla beraber tekrar benzer olumsuzlukların yaşanmasıyla karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.