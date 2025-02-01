Bafa Gölü'nde kirlilik alarmı: yağışlar sorunu çözemedi
Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Bafa Gölü'nde su seviyesi yağışlarla yükselirken; devam eden kirlilik nedeniyle gölün bazı bölümleri kızıla büründü. Tesislerden gelen kirlilikle beraber başta cam şişeler olmak üzere katı evsel atıkların da bölgeye atıldığı görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Maalesef kirlilik etkileri yoğun bir şekilde sürüyor. Tesislerden gelen kirleticilerin bir an önce tespit edilerek azaltılması ve göle temiz su girişinin sağlanması gerekiyor" dedi.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)
• 01 Şubat 2025 - 15:27 • Son Güncelleme:
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)
• 01 Şubat 2025 - 15:27 • Son Güncelleme: