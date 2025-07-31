Babasının izinden gitti bir mesleğe hayat verdi! 100 yıllık dükkanda üretmeye başladı

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Osman Kodan, bazı müşterilerinin ürünlerini de satışa sunduğunu dile getirerek, "Bazı arkadaşlar kendilerine ait ahşap ürünlerini getirip 'burada satabilir misin?' diye teklifte bulunuyorlar. Buradaki her şeyi benim tek başıma yapmam mümkün değil. Her işin bir uzmanlık alanı var. Bilmediğim işlere de pek girmek istemiyorum. Çünkü yaptığım iş sonucunda başarılı olamazsak mahcup oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.