Baba mesleğine döndü! Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL
Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde hem çalışacak kişi hem de tüketici bulmak çoğunlukla zor oluyor. Kazançların da düşük olması bu mesleklere olan ilgili her geçen gün azaltıyor. Ancak bazen bitmek üzere olan iş alanları yaratıcı bir fikirle canlanabiliyor. Bursa'da yaşayan Özgür Ulus da fabrikada çalıştığı işini bırakıp baba mesleğine döndü. Şimdi 75 ülkeye internet üzerinden satış yapıyor. Satışta olan ürünlerin en ucuzu 2 bin liradan satılırken fiyatlar 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.
• 09 Aralık 2024 - 11:25 • Son Güncelleme:
• 09 Aralık 2024 - 11:25 • Son Güncelleme: