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GündemBaba mesleğine döndü! Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL
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Baba mesleğine döndü! Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde hem çalışacak kişi hem de tüketici bulmak çoğunlukla zor oluyor. Kazançların da düşük olması bu mesleklere olan ilgili her geçen gün azaltıyor. Ancak bazen bitmek üzere olan alanları yaratıcı bir fikirle canlanabiliyor. Bursa'da yaşayan Özgür Ulus da fabrikada çalıştığı işini bırakıp baba mesleğine döndü. Şimdi 75 ülkeye internet üzerinden satış yapıyor. Satışta olan ürünlerin en ucuzu 2 bin liradan satılırken fiyatlar 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.

• 09 Aralık 2024 - 11:25 • Son Güncelleme:
• 09 Aralık 2024 - 11:25 • Son Güncelleme:
1Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Kentte yaşayan Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra 2009'da baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Marangozluğun detaylarını öğrenen Ulus, kıl testere ve iskarpela kullanarak hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri hediyelik biblolar, ahşaptan hat ve naht sanatıyla tablo yapmaya başladı.

2Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Babasının yanında, 85 metrekarelik atölyede çalışan Özgür Ulus, işlerin büyümesiyle Mudanya ilçesi Balabancık Mahallesi'nde 700 metrekarelik atölyeye taşınıp ürünlerini 2 bin TL ile 250 bin TL arasında fiyatlarla 75 ülkeye ihraç ediyor.

3Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Marangozlukta kendisinin ikinci kuşak olduğunu belirten Özgür Ulus, "2009 yılına kadar fabrikada çalışıyordum. Bu tarihten sonra baba mesleğine geri döndüm. İnternet ticaretinin başlamasıyla yapmış olduğumuz ürünleri kitlelere daha çabuk duyurabileceğimizi fark ettik.

4Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

İnternet sitesi kurup önce yurt içi ardından da birçok ülkeye satış yapmaya başladık. Son dönemde, ihraç yaptığımız ülkeler arasına Asya kıtası ülkeleri de girdi. Şu an 75 ülkeye el yapımı ürünlerimizi gönderdik" dedi.

5UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE DESTEK SAĞLIYORUZ

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE DESTEK SAĞLIYORUZ'

Kaybolmaya yüz tutmuş 15 ana mesleğin tedarikçilerinin yanı sıra bıçak, hat, sedef, kakma ve oyma eğitimi görenlere marangozluğun teknikleri hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Ulus, "Biz genellikle el sanatlarına yönelik ürünler yapmaktayız. Kıl testere işçiliği ile ilgili kuş kafesleri, takı kutuları, mücevher kutuları, tabanca ve bıçak kabzalarının işlemeleri gibi el sanatları işleriyle uğraşıyoruz.

6Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Şu an hat ve naht sanatı konusunda girişimlerimiz var. Bu mesleklere yönelik malzeme üretimi ve bu ürünleri yapanlara teknik bilgi sağlamaktayız. Aynı zamanda oymacılık konusunda son dönemde çok talep var. Burada iskarpela oymacılığı, elde heykel oymacılığı, biblo figür yapanlara hem malzeme hem de teknik destek sağlamaktayız" diye konuştu.

7EL SANATLARININ ÜZERİNE DAHA BİR MAKİNE GELİŞMEDİ

'EL SANATLARININ ÜZERİNE DAHA BİR MAKİNE GELİŞMEDİ'

Marangozluk mesleğinin teknolojiye ve seri üretime yenildiğini ifade eden Özgür Ulus, "Marangozluk teknolojiye yenik düştü. Bu meslek ekosistemden yok olmak üzere. Önceden kapı yapıyorduk, pencere yapıyorduk, bunlar teknolojik yapılardan sonra kullanılamaz hale geldi.

8Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Biz aslında marangozluk mesleğini yaşatan ender atölyelerden bir tanesiyiz. Teknoloji bir yere kadar, makineleşmek bir yere kadar ama el sanatlarının üzerine daha bir makine gelişmedi. Elde hissiyat var ama makinede hissiyat olmaz. Makinede seri üretim, binlerce üretim yapabilirsin ama makine ürünü, elde yapılmış bir ürünü geçemez" diye konuştu.

9Baba mesleğine döndü Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL