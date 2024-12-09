Baba mesleğine döndü! Kıl testere ve iskarpela kullanarak yapıyor, 75 ülkeye satıyor, en ucuzu 2 bin TL

Biz aslında marangozluk mesleğini yaşatan ender atölyelerden bir tanesiyiz. Teknoloji bir yere kadar, makineleşmek bir yere kadar ama el sanatlarının üzerine daha bir makine gelişmedi. Elde hissiyat var ama makinede hissiyat olmaz. Makinede seri üretim, binlerce üretim yapabilirsin ama makine ürünü, elde yapılmış bir ürünü geçemez" diye konuştu.