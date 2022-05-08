Aynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim
Aynur Aydın, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan 'Normalleştiremediklerimizden Misiniz?' serisinin konuğu oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan 36 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, doğup büyüdüğü Almanya’dan 2011 yılında Türkiye'ye geliş hikayesini, Armağan Çağlayan’ın programında şöyle anlattı:
Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi. Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. ‘Özüme dönersem daha mutlu olurum’ diye düşündüm. O zamanlar yaptığım müzik Türkiye’de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp, dünya starı olmak vardı. Türkiye’den dünya starı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum. Belki marjinal bir gruptan çıkar alternatif müzik yapan birilerinden. Mabel Matiz gibi. Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu.
İlk albümünü 2011'de yayınlayan Aynur Aydın, sevgilisinin telefonuna gizlice bakmanın normal olmadığını söyledi: Telefona bakmak çok saygısızca. Eski sevgililerime çok yaptım ama belli bir yaştan sonra olgunluğa eriştim. Yaşlanmak güzel bir şeymiş, 20’li yaşlar çok zormuş. İnsanların bize dayattığı şekilde yaşamak istiyorsunuz.
"ASLA EVLENMEYECEĞİM"
36 yaşındaki güzel, geçtiğimiz yıl özel hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti: Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım. Bakalım, yaşayıp göreceğiz.