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MagazinAynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim
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• 08 Mayıs 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Aynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim

Aynur Aydın, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan 'Normalleştiremediklerimizden Misiniz?' serisinin konuğu oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan 36 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

• 08 Mayıs 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Aynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, doğup büyüdüğü Almanya’dan 2011 yılında Türkiye'ye geliş hikayesini, Armağan Çağlayan’ın programında şöyle anlattı:

Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi. Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. ‘Özüme dönersem daha mutlu olurum’ diye düşündüm. O zamanlar yaptığım müzik Türkiye’de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp, dünya starı olmak vardı. Türkiye’den dünya starı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum. Belki marjinal bir gruptan çıkar alternatif müzik yapan birilerinden. Mabel Matiz gibi. Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu.

2BİZ NE KÖTÜLERİ SEVDİK

"BİZ NE KÖTÜLERİ SEVDİK"

Ünlü şarkıcı, "Sevgilinizden ayrıldınız ve daha iyisini bulamadınız. Ona geri döner misiniz?” sorusuna, "Biz ne kötüleri sevdik. İnsanoğlunda illa çift olma baskısı var. Yalnız olmaktan korkmam" yanıtını verdi.

3Aynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim

İlk albümünü 2011'de yayınlayan Aynur Aydın, sevgilisinin telefonuna gizlice bakmanın normal olmadığını söyledi: Telefona bakmak çok saygısızca. Eski sevgililerime çok yaptım ama belli bir yaştan sonra olgunluğa eriştim. Yaşlanmak güzel bir şeymiş, 20’li yaşlar çok zormuş. İnsanların bize dayattığı şekilde yaşamak istiyorsunuz.

4SEVGİLİME ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMEDİM

"SEVGİLİME ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMEDİM"

Ünlü isim, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin normal olacağını da dile getirdi. Aynur Aydın, "Ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok" şeklinde konuştu.

5ASLA EVLENMEYECEĞİM

"ASLA EVLENMEYECEĞİM"

36 yaşındaki güzel, geçtiğimiz yıl özel hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti: Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım. Bakalım, yaşayıp göreceğiz.

6Aynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim

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