Aynur Aydın: Sevgilime çıplak fotoğraf göndermedim

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, doğup büyüdüğü Almanya’dan 2011 yılında Türkiye'ye geliş hikayesini, Armağan Çağlayan’ın programında şöyle anlattı:



Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi. Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. ‘Özüme dönersem daha mutlu olurum’ diye düşündüm. O zamanlar yaptığım müzik Türkiye’de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp, dünya starı olmak vardı. Türkiye’den dünya starı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum. Belki marjinal bir gruptan çıkar alternatif müzik yapan birilerinden. Mabel Matiz gibi. Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu.