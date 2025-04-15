Aynı aile nesillerdir bu terziden giyiniyor! Bursa'nın efsane terzisi müşterilerinden aldığı eşyalar ile dükkanına hatıra müzesi kurdu
Bursa'da terzi Hamdi Güner (70), 12 yaşındayken Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 58 yılı geride bıraktı. 48 yıllık terzi dükkanında iş insanlarından bakanlara kadar birçok ismi ağırlayıp kıyafetlerini diken Güner, müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü.
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)
• 15 Nisan 2025 - 12:37 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)
• 15 Nisan 2025 - 12:37 • Son Güncelleme: