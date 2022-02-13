• 13 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm"
Magazin dünyasından boşanma haberleri üst üste gelirken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 46 yaşındaki Aylin Coşkun'un 15 yıl aşk yaşadıktan sonra 2019 yılının eylül ayında nikah masasına oturduğu Volkan Aslan ile evliliklerinde çatırdamalar yaşadıkları iddia edildi.
• 13 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
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15 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; İddiayı ortaya atan, bir Instagram kullanıcısı. O kişi şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen iki çocuk sahibi çift Alişan ile Buse Varol’un boşanma haberini konu alan bir paylaşımın altına şu yorumu yazdı:
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"BALIKÇIDA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLARKEN GÖRDÜM"
“Böyle mutlu görünen evliliklere çok da kanmayın. Dört duvar arasında ne yaşandığını kimse bilemez. Çok mutlu olduğunu düşündüğüm bir çift daha vardı; Aylin Coşkun ve eşi. En son kadını bir balıkçıda hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Yakında onlar da boşanırsa şaşırmam.”
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