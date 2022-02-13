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MagazinAylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm"
HaberlerMagazin Haberleri Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm"
• 13 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm"

Magazin dünyasından boşanma haberleri üst üste gelirken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 46 yaşındaki Aylin Coşkun'un 15 yıl aşk yaşadıktan sonra 2019 yılının eylül ayında nikah masasına oturduğu Volkan Aslan ile evliliklerinde çatırdamalar yaşadıkları iddia edildi.

• 13 Şubat 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm
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15 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

2Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; İddiayı ortaya atan, bir Instagram kullanıcısı. O kişi şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen iki çocuk sahibi çift Alişan ile Buse Varol’un boşanma haberini konu alan bir paylaşımın altına şu yorumu yazdı:

3BALIKÇIDA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLARKEN GÖRDÜM

"BALIKÇIDA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLARKEN GÖRDÜM"

“Böyle mutlu görünen evliliklere çok da kanmayın. Dört duvar arasında ne yaşandığını kimse bilemez. Çok mutlu olduğunu düşündüğüm bir çift daha vardı; Aylin Coşkun ve eşi. En son kadını bir balıkçıda hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm. Yakında onlar da boşanırsa şaşırmam.”

4Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında dünyaevine girdiği Volkan Aslan ile mutlu evliliğinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

5Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm

Instagram'da 486 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıl flört ettikten sonra nikah masasına oturduğu eşinden gelen büyük jesti takipçileri ile paylaştı.

6Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm

Yeni yaşını kutlayan Coşkun'a en büyük sürpriz eşinden geldi. Coşkun'un doğum gününde eşi yüzünü koluna dövme olarak yaptırdı.

7Aylin Coşkun ve Volkan Aslan’ın evliliği ile ilgili dikkat çeken detay: “Hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüm

Coşkun eşinin fotoğrafını 486 bin takipçili hesabından 'Kocişim sürpriz yapıp yüzümü koluna dövdürmüş.' notuyla paylaştı.

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