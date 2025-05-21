Aylık 20.000 TL'den vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı! Yıllardır tek bir amacı var
Eskişehir’de yaşayan 62 yaşındaki emekli Ramazan Canavar, yıllardır aynı özverili işin peşinden gidiyor. Maddi kazanç yerine tutkusu ve amacı doğrultusunda hareket eden Canavar, aylık 20 bin TL gibi yüksek bir gelirden vazgeçti. Yaptığı işi, kendisini ziyarete gelen ve gören herkes için tamamen ücretsiz olarak sürdürüyor. Onun tek amacı, yaptığı bu özel çalışmayla insanlara fayda sağlamak ve topluma katkıda bulunmak. Ramazan Canavar’ın bu kararlı duruşu, çevresindekilere ilham veriyor ve takdir topluyor.
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme: