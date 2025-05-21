Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAylık 20.000 TL'den vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı! Yıllardır tek bir amacı var
HaberlerGündem Haberleri Aylık 20.000 TL'den vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı! Yıllardır tek bir amacı var

Aylık 20.000 TL'den vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı! Yıllardır tek bir amacı var

Eskişehir’de yaşayan 62 yaşındaki emekli Ramazan Canavar, yıllardır aynı özverili işin peşinden gidiyor. Maddi kazanç yerine tutkusu ve amacı doğrultusunda hareket eden Canavar, aylık 20 bin TL gibi yüksek bir gelirden vazgeçti. Yaptığı işi, kendisini ziyarete gelen ve gören herkes için tamamen ücretsiz olarak sürdürüyor. Onun tek amacı, yaptığı bu özel çalışmayla insanlara fayda sağlamak ve topluma katkıda bulunmak. Ramazan Canavar’ın bu kararlı duruşu, çevresindekilere ilham veriyor ve takdir topluyor.

İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan esnaf emeklisi 62 yaşındaki Ramazan Canavar, geçmişte kullandığı eşyaları evine yerleştirdi.

2Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Ufak bir müze düzenlemek isteyen Canavar'ın evine giren ziyaretçiler, adeta zaman yolculuğa çıkıyor, 1970 ve 1980'li yıllardan kullanılan eşyalarını müzeye çevirdiği ve aylık 20 bin TL kira potansiyeli olan evinin kapsını, ziyaretçilere ücretsiz bir şekilde açıyor.

3Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Canavar, özellikle çocuk ve gençlere geçmişte insanların nasıl yaşadığını göstermek ve Türk kültürünü dönemlerine ait eşyalarla unutturmamayı amaçlıyor.

4Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Ramazan Canavar'ın bu hareketini taktir eden bazı arkadaşları ise müze çevrilen eve nostaljik eşya bağışlayarak katkıda bulunuyor. Genç kuşağın evini ziyaret etmesini her şeyden çok isteyen Canavar, herkesi hatıralarını yaşattığı küçük müzesine beklediğini iletti.

5Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Aylık 20 bin lira kiradan vazgeçerek hatıralarını ve Türk kültürünü gelecek kuşağa aktarmak için evini müze şeklinde tasarlayan Ramazan Canavar, "Emekli olalı 12 yıl oldu ve çocuklarım, benim esnaflık yaptığım dükkânı devam ettirdiler.

6Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Hep hayalimde olan bir şeyi gerçekleştirmek için babamın tarihi ve eski eser niteliğindeki tüm eşyalarını topladım, evimi tadilat yaparak bu hale getirdim.

7Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Şu anda evimi kiraya versem 15 bin ile 20 bin lira arasında gelir elde edebilirim, ancak paraya önem vermediğim için evimi halka, vatandaşlara, yakınlarıma ve gönül dostlarıma açtım. Onlarla bir araya gelip geçmişlerimizi anmak, onlara dua etmek için bu kapıyı açtım.

8Aylık 20.000 TLden vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı Yıllardır tek bir amacı var

Buradaki eşyalar arasında en çok dikkat çeken, duvarda asılı olan 1975 yılına ait el işlemesi seccade; göz nuru ve büyük bir emekle yapılmış. Ziyaretçiler buradan çok memnun ayrılıyor ve tuttuğum deftere yazılan yorumların hepsi olumlu. Kimseden bir şey talep etmedim, ama getirenleri de geri çevirmedim. Amacım, burada toplanan insanların, özellikle gençlerin, bir arada vakit geçirmesi, eski eşyaları görmesi ve geçmişte insanların ne zorluklarla hayatlarını sürdürdüğünü öğrenmesi; çünkü geçmişi bilmeyen, geleceğini de göremez" dedi.