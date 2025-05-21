Aylık 20.000 TL'den vazgeçti, herkese ücretsiz yaptı! Yıllardır tek bir amacı var

Buradaki eşyalar arasında en çok dikkat çeken, duvarda asılı olan 1975 yılına ait el işlemesi seccade; göz nuru ve büyük bir emekle yapılmış. Ziyaretçiler buradan çok memnun ayrılıyor ve tuttuğum deftere yazılan yorumların hepsi olumlu. Kimseden bir şey talep etmedim, ama getirenleri de geri çevirmedim. Amacım, burada toplanan insanların, özellikle gençlerin, bir arada vakit geçirmesi, eski eşyaları görmesi ve geçmişte insanların ne zorluklarla hayatlarını sürdürdüğünü öğrenmesi; çünkü geçmişi bilmeyen, geleceğini de göremez" dedi.