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GündemAylardır beklenen yol açıldı! Sinop’ta köylülerin ulaşım çilesi sona erdi
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Aylardır beklenen yol açıldı! Sinop’ta köylülerin ulaşım çilesi sona erdi

27.10.2026 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kuşlarbaşı ile Erikli köyünü birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan yol, köy sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak.

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1Aylardır beklenen yol açıldı! Sinop’ta köylülerin ulaşım çilesi sona erdi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kuşlarbaşı ile Erikli köyünü birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Erikli köyü muhtarı Savaş Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yolun vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi.

2Aylardır beklenen yol açıldı! Sinop’ta köylülerin ulaşım çilesi sona erdi

Yolun köy halkı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirten muhtar Yaman, ulaşım imkânlarının iyileştirilmesinin bölge halkının yaşamını kolaylaştıracağını ifade etti. Köylerine kazandırılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Devletimizden aldığımız güç ve güven ile vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz. Yol medeniyettir. Böylesine büyük bir hizmeti köyümüze kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Muhtarlar, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü görevi görerek vatandaşlarımızın her daim hizmetindedir" dedi.

3Aylardır beklenen yol açıldı! Sinop’ta köylülerin ulaşım çilesi sona erdi

Yolun hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yaman, "Sinop Valimiz Mustafa Özarslan'a, Ayancık Kaymakamımız Mevlana Kürkçü'ye, AK Parti İlçe Encümenimiz Erkan Örnek'e, devlet büyüklerimize, bütün kurum amirlerimize ve bu hizmetin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Muhtarlık görevini yürüttüğü süre içerisinde köylerine önemli bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yaman, yeni yolun Erikli köyü sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

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