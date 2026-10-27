Aylardır beklenen yol açıldı! Sinop’ta köylülerin ulaşım çilesi sona erdi

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Yolun köy halkı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirten muhtar Yaman, ulaşım imkânlarının iyileştirilmesinin bölge halkının yaşamını kolaylaştıracağını ifade etti. Köylerine kazandırılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman, "Devletimizden aldığımız güç ve güven ile vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz. Yol medeniyettir. Böylesine büyük bir hizmeti köyümüze kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Muhtarlar, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü görevi görerek vatandaşlarımızın her daim hizmetindedir" dedi.