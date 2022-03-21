Ayhan Akman ve Levent Tüzemen sordu! Biri devre arasında transfer edildi diğeri ortada sebep yokken kesildi!
Gaziantep FK - Galatasaray maçından sonra Domenec Torrent'in kadro tercihlerini tartışan ünlü yorumculardan Ayhan Akman ve Levent Tüzemen İspanyol teknik adama 2 futbolcu hakkında çok önemli sorular yönelttiler...
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Galatasaray’da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram sarı kart cezalarından dolayı, Arda Turan da sakatlığından dolayı Gaziantep’e götürülmemişti. Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey ise kamp kadrosunda olmalarına rağmen maçın kadrosuna yer almadı. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasının ardından TRT Spor'da Ayhan Akman devre arasında transfer edilen Pulgar'la ilgili yorumlarda bulundu.
Şilili oyuncunun bu maçta oynatılmamasını anlamadığını söyleyen Akman, "Taylan ve Berkan bu kadar yıpranmış, bu kadar yorgun olduğunda ki çok hissettirdiler Barcelona maçında da hissettirdiler. Barcelona çünkü sürekli koşturuyor topun peşinden rakibini. Sürekli koşan oyuncunuz bu maçta normal olarak olmayacaktır. Devre arasında Pulgar'ı alıyorsunuz, Pulgar nerede?" diye konuştu.
Akman Galatasaray'ın yoğun maç programından çıktıktan sonra Erick Pulgar'ın oynamamasını eleştirerek, "Hep rotasyon rotasyon diyorsunuz, Pulgar bugün oynamayacaksa o zaman ben bu transferi sorarım, bugün niye oynatmıyorsunuz? Hele Barcelona, Beşiktaş, yine Barcelona ve Gaziantep deplasmanı gibi bir maratondan çıkmışken" diye konuştu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi günler yaşamaya devam ediyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan sarı-kırmızılılar son olarak Erol Bulut'un Gaziantep'ine 3-1 kaybetti. 1-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünün koruyamayan Galatasaray'da eleştirilerin odağında Domenec Torrent vardı.
Levent Tüzemen, Sabah gazetesindeki köşesinde Feghouli'nin oynatılmamasını eleştirdi ve "Torrent ile arasında bir sorun mu var?" iddiasında bulundu.
Tüzemen'in köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu, neden Gaziantep'e getiriliyor? Torrent'in Feghouli ile arasında bir sorun mu var? Konya'ya götürülmedi, Barcelona deplasmanında oyundan alındı, Beşiktaş maçında çok iyi oynarken ikinci yarıya çıkmadı, en son Barça maçında kulübede bile olmadı. Feghouli gibi bir oyun liderine Galatasaray'ın ciddi ihtiyacı var.
Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor. Camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan ibrasızlık kararının çıkmasını beklediği öğrenildi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray erken seçime gitmek zorunda kalacak.
Genel kurula katılacak olan üyelerin Başkan Elmas ve mevcut yönetimi hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.