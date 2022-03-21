Ayhan Akman ve Levent Tüzemen sordu! Biri devre arasında transfer edildi diğeri ortada sebep yokken kesildi!

Şilili oyuncunun bu maçta oynatılmamasını anlamadığını söyleyen Akman, "Taylan ve Berkan bu kadar yıpranmış, bu kadar yorgun olduğunda ki çok hissettirdiler Barcelona maçında da hissettirdiler. Barcelona çünkü sürekli koşturuyor topun peşinden rakibini. Sürekli koşan oyuncunuz bu maçta normal olarak olmayacaktır. Devre arasında Pulgar'ı alıyorsunuz, Pulgar nerede?" diye konuştu.