Aydın'ın 'gizemli' hazinesi! Dünyada sadece o bölgede var: 557 bin TL'si olmayan dokunamıyor

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, doğa koruma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yetişen ve yalnızca bu bölgede görülen endemik türlerden biri olan Tülüşah bitkisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, Tülüşah bitkisini koparmak, sökmek ya da zarar vermek gibi fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi K bendi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu fiilleri gerçekleştiren kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.Vatandaşların doğaya ve biyolojik çeşitliliğe karşı daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulanırken, ekipler bölgedeki bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.