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Aydın'ın 'gizemli' hazinesi! Dünyada sadece o bölgede var: 557 bin TL'si olmayan dokunamıyor

11.07.2025 - 10:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Dünyada başka hiçbir yerde yok! Türkiye'de sadece Kuşadası'nda bulunuyor. IUCN tarafından "Çok Tehlikede" (CR) kategorisinde değerlendiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Koparan ya da zarar verenler 557 bin TL para cezası ödemek zorunda kalıyor.

1Aydın'ın 'gizemli' hazinesi! Dünyada sadece o bölgede var: 557 bin TL'si olmayan dokunamıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara Tülüşah bitkisinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası kesileceği belirterek, uyarılarda bulunuldu.

2Aydın'ın 'gizemli' hazinesi! Dünyada sadece o bölgede var: 557 bin TL'si olmayan dokunamıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, doğa koruma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yetişen ve yalnızca bu bölgede görülen endemik türlerden biri olan Tülüşah bitkisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, Tülüşah bitkisini koparmak, sökmek ya da zarar vermek gibi fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi K bendi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu fiilleri gerçekleştiren kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.Vatandaşların doğaya ve biyolojik çeşitliliğe karşı daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulanırken, ekipler bölgedeki bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

3Aydın'ın 'gizemli' hazinesi! Dünyada sadece o bölgede var: 557 bin TL'si olmayan dokunamıyor

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Tehlike Kategorisi'nde 'CR' (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah, çok yakın gelecekte yok olma riski taşıyan türler arasında yer alıyor. Bu sınıflandırma, bitkinin dünya genelinde kritik seviyede azaldığını gösteriyor.

4Aydın'ın 'gizemli' hazinesi! Dünyada sadece o bölgede var: 557 bin TL'si olmayan dokunamıyor

Adını Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın da bulunduğu Samson Dağları'nın antik ismi Mykale'den alan Tülüşah, "Aydın Gaşağı" olarak da biliniyor. Bu endemik bitki, Türkiye'nin 3 bin endemik bitki türü arasında en nadir olanlarından biri.