Aydın'ın farelerle anılan baklavacısında denetim yapıldı! 'Eski personel kurguladı'

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Olay, Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir faaliyette olan işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.