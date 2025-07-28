Aydın'ın 6 ilçesi kurtuldu: Montaj için gün sayılıyor! Yüzde 20 verim artışı kapıda

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"Bu çalışmalar ile birlikte 225 bin metreküp tesviye çalışması yapılmış olup, 4 bin 600 metre tahliye kanalı açılmıştır. Proje sahasındaki yüksek taban suyu seviyesinin düşürülerek, taban suyunun kontrollü biçimde tarım arazisinden uzaklaştırılması sağlanacaktır. Bu sayede tarım arazilerinde toprak hava su dengesi sağlanmış olup, bölgede yetiştirilen ürünlerde en az yüzde 20 verim artışı sağlanacaktır. Eş zamanlı olarak devam eden diğer tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları ile birlikte çiftçilerimizin üretim süresinde daha yüksek verim elde etmesini hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı.