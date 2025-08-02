Aydın'da yıllardır beklenen proje hizmete açıldı

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Projenin uzun yıllar muhalefet tarafından engellendiğini ancak 8. ihalede sonuca gidildiğini ifade eden Başkan Erol: "Bu projemiz de hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hem esnafımız hem de alışverişini yapan vatandaşlarımız için hayırlı olsun. 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark olarak inşa ettik. Pazarımızı buraya taşıyarak sokaklarımızı ve caddelerimizi boşaltmış olduk. Öte yandan çadır kurma kaldırma derdinden de kurtarmış olduk. Bu proje aslında imkansız gibi bir şeydi. Bu proje, 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2 bin 553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulunun arsası belediyemize devroldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğüne 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptık. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de inşaata başlamak amacıyla borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuz olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje yine kaldı ve proje engellendi. 2019 sonrasında da okul ve pazaryeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve ret oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. Bu kez muhalefet başarıya ulaşamadı. 6 milyon TL borçlanma ile 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon TL iken projeye başladığımızda yaklaşık 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla belediyemiz bütçesine maalesef böyle bir ekstra yük getirmiş oldu. Ancak zoru başardık ve bir buçuk sene önce temelini attığımız Selçuklu Mimarisine sahip pazaryerimiz bugün hizmete başladı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.