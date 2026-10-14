Aydın’da sonbahar yağışları pamuk üreticisini vurdu: Bu yıl 15 gün geç gelişmişti!

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Artık makineli tarıma geçilmesi nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi pamuk hasadının daha kısa sürede gerçekleştirilebildiğini ancak bu yıl iklim şartları nedeniyle pamuğun yaklaşık 15 gün geç geliştiğini belirten Söke Tariş Pamuk Birliği Başkanı İsmail Özer, "Söke’de hasadın yaklaşık yüzde 60’ı tamamlandı. Hava açılırsa yarından sonra hasat devam eder. Ancak iklim şartları elvermezse hasar oluşur. Şu anki meteoroloji verilerine göre bir hastalık süreçte hava açık olacak" dedi.