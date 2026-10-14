Aydın’da sonbahar yağışları pamuk üreticisini vurdu: Bu yıl 15 gün geç gelişmişti!
Aydın genelinde etkili olan sonbahar yağışları, tarımın göz bebeği olan beyaz altını olumsuz etkiledi. Bu yıl iklim şartları ve hava sıcaklıklarındaki değişkenlik nedeniyle gelişimini ortalama 15 gün geç tamamlayan pamuklar, tarlada toplanmayı beklerken aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı. Başta Söke Ovası ve Çıldır Ovası olmak üzere pamuk ekim alanlarında ıslanmaya bağlı hasar oluşurken, yetkililer havaların açması durumunda hasadın hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.
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Aydın’da başlayan sonbahar yağışları pamuğu vurdu. Bu yıl iklim şartları dolayısıyla gelişemeyen pamuklar yağmura yakalanırken, yetkililer havaların açılması durumunda hasadın devam edeceğini belirtti.
Aydın il genelinde dün akşamdan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle henüz gelişimini tamamlamadığı için toplanmayan pamuk tarlalarında küçük çaplı hasara neden oldu.
En fazla yağış Çine, Efeler ve Kuyucak’ın dağlık alanlarına düşerken Meteoroloji verilene göre dün gece Kuyucak Musakolu’na 25,9 kilogram, Çine’nin bazı kesimlerine 30,6, Aydın Çıldır Ovası’na 24 kilogram yağış düştü. Pamuk ekiminin yoğun olduğu Söke’ye 19,2 kilogram, Nazilli, Koçarlı, İncirliova ve Germencik ilçelerinde ise metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düştü.
"PAMUK GELİŞİMİNİ ORTALAMA 15 GÜN GEÇ TAMAMLIYOR"
Artık makineli tarıma geçilmesi nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi pamuk hasadının daha kısa sürede gerçekleştirilebildiğini ancak bu yıl iklim şartları nedeniyle pamuğun yaklaşık 15 gün geç geliştiğini belirten Söke Tariş Pamuk Birliği Başkanı İsmail Özer, "Söke’de hasadın yaklaşık yüzde 60’ı tamamlandı. Hava açılırsa yarından sonra hasat devam eder. Ancak iklim şartları elvermezse hasar oluşur. Şu anki meteoroloji verilerine göre bir hastalık süreçte hava açık olacak" dedi.