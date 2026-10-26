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Aydın'da hamsi kotası denetimleri sürüyor: Balıkçılara yakın takip!

26.10.2026 - 11:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın Didim ilçesinde 2026-2027 av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota denetimleri aralıksız sürüyor. Deniz kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri karaya çıkan hamsi miktarlarını ve kota sınırlarını mercek altına aldı.

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1Aydın'da hamsi kotası denetimleri sürüyor: Balıkçılara yakın takip!

Aydın’ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota uygulaması denetimleri devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2026-2027 su ürünleri av sezonunda uygulanan Hamsi Kota Uygulaması çerçevesinde kontroller gerçekleştiriliyor.

2Aydın'da hamsi kotası denetimleri sürüyor: Balıkçılara yakın takip!

Hamsi avcılığının belirlenen kota sınırları içerisinde yapılmasını esas alan uygulama ile su ürünleri stoklarının korunması, avcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

3Aydın'da hamsi kotası denetimleri sürüyor: Balıkçılara yakın takip!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerle kota uygulamasına ilişkin kurallara uyulması ve avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülmesi takip ediliyor.

4Aydın'da hamsi kotası denetimleri sürüyor: Balıkçılara yakın takip!

Su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyan kota uygulaması, balıkçılık faaliyetlerinin kontrollü şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında Hamsi Kota Uygulaması'na yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

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