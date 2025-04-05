Aydın'da doğal ve sağlıklı yaşam kıymetlendi! Gıdaki hileler ortaya çıkınca ailelerin tercihi değişti
Türkiye’de en yoğun emeklinin yaşadığı şehirlerde biri olan Aydın’da köylerde yaşayan aileler yeniden inek edinmeye başladı. Aydın Celepler ve Kasaplar Odası’nın eski başkanı İsmail Kadı, inek bakmaya imkanı olan ailelerin kendi süt, yoğurt ve peynirlerini kendileri sağlamak için yeniden inek edinmeye başladığını belirtti.
AYDIN (İHA)
• 05 Nisan 2025 - 18:08 • Son Güncelleme:
AYDIN (İHA)
• 05 Nisan 2025 - 18:08 • Son Güncelleme: