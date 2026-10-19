Aydın'da binlerce yıllık tapınağa gece akını! 60 bin 884 kişi ziyaret etti

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Ayrıca tapınak, mimari süslemeleri arasında yer alan grifon figürleri, aslan gövdesi ve kartal başıyla da dikkat çekiyor. Antik sanat ve mitolojide güç, koruyuculuk ve kutsal alanlarla ilişkilendirilen bu efsanevi varlıklar, yapının etkileyici taş işçiliğinin öne çıkan ayrıntıları arasında yer alırken, mermer yüzeylerdeki deniz sentorları ve Nereid tasvirleri ise antik dünyanın denizlerle bağlantılı mitolojik anlatılarını günümüze taşıyor. Tapınaktaki boğa figürleri de güç, bereket ve kurban ritüelleriyle ilişkilendirilen sembolik anlamlarıyla dikkat çekiyor. Bu kabartmalar, yalnızca dönemin sanat anlayışını değil, aynı zamanda antik toplumların dini ve kültürel yaşamına ilişkin izleri de yansıtıyor.