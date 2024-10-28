Ayder Yaylası’na bakanlık koruması! Salıncaklar kaldırıldı, ‘hassas alanlar’ kurtarıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası için hazırlanan ‘Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ni tamamladı. Doğal güzellikleri ortaya çıkarılan, ‘kesin korunacak hassas alanları’ kaçak salıncaklardan arındırılan yaylaya, yöresel mimariye uygun yapılar, doğa dostu otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Bakan Murat Kurum, Ayder Yaylası’nın yeni görüntülerini, “Son zamanlarda Ayder’e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
• 28 Ekim 2024 - 09:08 • Son Güncelleme:
• 28 Ekim 2024 - 09:08 • Son Güncelleme: