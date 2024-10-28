Ayder Yaylası’na bakanlık koruması! Salıncaklar kaldırıldı, ‘hassas alanlar’ kurtarıldı

Ayder’in yeni halini çok beğendiğini ifade eden Derin Ekşi ise, “Fazla kalmayız demiştik ama aşağı yukarı 3 saattir burada dolaşıyoruz. Öyle güzel ki, çok beğendik. İçimiz açıldı, tavsiye ederiz. Küçük bir vlog da çektik bu arada. Gayet iyi çalışılmış. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.