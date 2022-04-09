Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz ve tatil açıklaması! 'Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor'

"FARKLI BOYUTTA DENEMEYE BAŞLADIK"

Navruz, aşk yaşadıklarını; "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.