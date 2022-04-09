Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz ve tatil açıklaması! 'Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor'
Arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 4 aydır birlikte olan Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz aşkı hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu çiftten Turan, önceki gün Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, yaz tatili planı hakkında konuştu.
Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
"FARKLI BOYUTTA DENEMEYE BAŞLADIK"
Navruz, aşk yaşadıklarını; "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.
"ISLANMAYIN, ÇOK YAĞMUR YAĞIYOR"
Önceki gün de Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Ayça Ayşin Turan'ın tarzı dikkat çekti. Gazetecilere, “Islanmayın, çok yağmur yağıyor. Daha müsait bir zamanda konuşuruz isterseniz” diye seslenen ünlü isim, muhabirlerin ısrarlı sorularını geri çevirmedi.