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MagazinAyça Ayşin Turan'dan Alp Navruz ve tatil açıklaması! 'Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor'
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• 09 Nisan 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:

Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz ve tatil açıklaması! 'Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor'

Arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 4 aydır birlikte olan Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz aşkı hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu çiftten Turan, önceki gün Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, yaz tatili planı hakkında konuştu.

• 09 Nisan 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:
1Ayça Ayşin Turandan Alp Navruz ve tatil açıklaması Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor
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Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

2FARKLI BOYUTTA DENEMEYE BAŞLADIK

"FARKLI BOYUTTA DENEMEYE BAŞLADIK"

Navruz, aşk yaşadıklarını; "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.

3Ayça Ayşin Turandan Alp Navruz ve tatil açıklaması Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor

Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Ayça Ayşin Turan, birkaç gün önce Etiler'de görüntülenmişti. Bir röportajında "Kadını ezen sahnelerde oynanamaya dikkat ediyorum" diyen genç oyuncu, "Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse oynamam" diyerek, sözlerini noktaladı.

4ISLANMAYIN, ÇOK YAĞMUR YAĞIYOR

"ISLANMAYIN, ÇOK YAĞMUR YAĞIYOR"

Önceki gün de Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Ayça Ayşin Turan'ın tarzı dikkat çekti. Gazetecilere, “Islanmayın, çok yağmur yağıyor. Daha müsait bir zamanda konuşuruz isterseniz” diye seslenen ünlü isim, muhabirlerin ısrarlı sorularını geri çevirmedi.

5TURANDAN TATİL CEVABI

TURAN'DAN TATİL CEVABI

Zamanının iş görüşmeleriyle geçtiğini dile getiren güzel oyuncu, “Tatil planınız yok mu?” sorusuna da yanıt verdi. Turan, “Öyle bir plan yapmadık. Önceliği işlere verdik. Yazın çalışarak geçebilir ama kısa süreli vakit bulunursak tatil tabii ki olacak" ifadelerini kullandı.

6BU SORULARLA UTANDIRIYORSUNUZ

"BU SORULARLA UTANDIRIYORSUNUZ"

Ayça Ayşin Turan kendisi gibi oyuncu sevgilisi Alp Navruz ile ilgili soruları ise “Her şey yolunda sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor. Beni utandırıyorsunuz bu sorularla” şeklinde yanıtladı.

7EV ARIYORLAR

EV ARIYORLAR

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan aşıklar, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti.

8Ayça Ayşin Turandan Alp Navruz ve tatil açıklaması Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor

Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecekleri öne sürülmüştü.

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