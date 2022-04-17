• 17 Nisan 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı!
Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan Atiye sessiz sedasız dünyaevine girmişti. 2019 yılında kızı Ferah Feza'yı kucağına alan şarkıcı sosyal medyada bir ilke imza attı. Bugüne kadar evliliğini kameralardan uzakta yaşayan Atiye eşi Erol Sebeci ile ilk karesini paylaştı.
• 17 Nisan 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
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Müzik sektöründe adından söz ettirirken birden geri çekilen Atiye, ortadan kaybolduğu sıralarda dünya evine girmişti.
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2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.
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