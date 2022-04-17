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MagazinAtiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı!
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• 17 Nisan 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:

Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı!

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan Atiye sessiz sedasız dünyaevine girmişti. 2019 yılında kızı Ferah Feza'yı kucağına alan şarkıcı sosyal medyada bir ilke imza attı. Bugüne kadar evliliğini kameralardan uzakta yaşayan Atiye eşi Erol Sebeci ile ilk karesini paylaştı.

• 17 Nisan 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı
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Müzik sektöründe adından söz ettirirken birden geri çekilen Atiye, ortadan kaybolduğu sıralarda dünya evine girmişti.

2Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı

2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.

3Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı

Anne olma sevincini yaşayan ünlü popçu, üç yıllık aranın ardından 'Ses Seda Yok' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih etmişti.

4Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı

Birlikte görüntülenemeyen çift, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin gönlünü aldı.

5Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı

Instagram hesabından birlikte çekildikleri kareyi gönderi atan Atiye, "Nala&Simba" notunu düştü. Atiye'nin paylaşımına "Beklenen an geldi", "Sonunda gördük", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

6Atiye sessiz sedasız evlendiği eşini ilk kez paylaştı

İşte Atiye ve eşi...

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