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GündemAtıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu
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Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

15.10.2026 - 12:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla’da devletin hibe desteğiyle başlatılan projede atıl araziler defne bahçelerine dönüştürüldü. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kapış kapış satılan, dönüm başından 50 bin liranın üzerinde net gelir sağlayan ürün, üreticinin yüzünü güldürdü.

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1Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Muğla'da hibe desteklerle yaygınlaştırılan defne yetiştiriciliği, atıl arazilerin üretime kazandırılmasına ve kırsal gelirin artırılmasına katkı sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015'te başlatılan "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kentte çiftçilere defne fidanı dağıtılarak yeni bahçeler oluşturuldu.Defne yaprakları baharat ve uçucu yağ üretiminde değerlendiriliyor. Defneden elde edilen ürünler, gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinin yanı sıra çeşitli sektörlerde kullanılıyor.

2Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, defne yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman Bakanlığının 2015'te başlattığı projeyle yaygınlaştırıldığını söyledi.İlde yaklaşık 2 bin dönüm defne bahçesi bulunduğunu belirten Baydar, bu alanlardan yılda 2 bin ton civarı ürün elde edildiğini dile getirdi.Defnenin 3 yılda bir hasat edildiğini söyleyen Baydar, üreticilere yüzde 75 ila yüzde 100 oranında hibe destek sağlandığını ifade etti.

3Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Baydar, defnenin farklı iklim ve arazi koşullarında yetiştirilebildiğine dikkati çekerek, bitkinin özellikle verimsiz arazilerin değerlendirilmesi ve çiftçi gelirlerinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Defne üretiminin artırılmasıyla ormanlık alanlardaki "toplama baskısının" azaltılmasının da hedeflendiğini belirten Baydar, kültür ortamında yetiştirilen ürünlerle verim ve kalitenin yükseltildiğini ifade etti.

4Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Baydar, bir dekara yaklaşık 150 defne fidanı dikilebildiğini, uygun koşullardaki bahçelerin üreticiye yıllık 50 bin liranın üzerinde net gelir sağlayabildiğini söyledi. İl Müdürü Baydar, şunları kaydetti:"Defnenin yaprak ve dalları gıda, kozmetik, kimya ve ilaç sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Bitki, sabun, uçucu yağ, kolonya ve parfüm gibi ürünlere dönüştürülüyor. Türkiye, dünya defne ihtiyacının yüzde 90-95'ini karşılıyor. Defne ihracatından 2024'te yaklaşık 61 milyon dolar gelir elde edilirken 2026'da bu rakamın 75 milyon dolara ulaşması bekleniyor."

5Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Kadın kooperatiflerinin de defne ve diğer tıbbi aromatik bitkilerden çeşitli ürünler geliştirdiğini ifade eden Baydar, bu çalışmaların ürünlere katma değer kazandırdığını dile getirdi.Baydar, Muğla'yı aromatik ve tıbbi bitkilerin üretildiği, işlendiği ve pazarlandığı bir "kümelenme merkezi"ne dönüştürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi​​​​​​.

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