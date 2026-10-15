Atıl araziye eken servet kazandı! 3 yılda bir hasat ediliyor, Muğlalı üreticinin yeni gelir kapısı oldu

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Baydar, bir dekara yaklaşık 150 defne fidanı dikilebildiğini, uygun koşullardaki bahçelerin üreticiye yıllık 50 bin liranın üzerinde net gelir sağlayabildiğini söyledi. İl Müdürü Baydar, şunları kaydetti:"Defnenin yaprak ve dalları gıda, kozmetik, kimya ve ilaç sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Bitki, sabun, uçucu yağ, kolonya ve parfüm gibi ürünlere dönüştürülüyor. Türkiye, dünya defne ihtiyacının yüzde 90-95'ini karşılıyor. Defne ihracatından 2024'te yaklaşık 61 milyon dolar gelir elde edilirken 2026'da bu rakamın 75 milyon dolara ulaşması bekleniyor."