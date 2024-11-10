Atatürk'ün parfümü yeniden uyarlandı! Tarihin eşsiz kokuları gün yüzüne çıkıyor
Zengin tarihi geçmişe sahip olan Anadolu topraklarının eşsiz kokuları gün yüzüne çıkaran koku uzmanı ve parfüm tasarımcısı Bihter Türkan Ergül, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Smyrna'nın (İzmir) parfümünü bugüne uyarladı. Atatürk'ün kullandığı kokulara bire bir ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Ergül, "Ancak onunla vakit geçirmiş, onu görmüş kişilerin anılarından yakaladığımızla çalıştık. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk beyaz leblebisini yerken ellerine menekşe kolonyası dökermiş. Yine bir paşanın anılarında vardı ve bununla beraber 'şipre' ve 'fujer' kokularını tercih ettiğini biliyoruz. Amacımız burada onun liderliğini, duygularını ve onun kullandığı losyonlardan, parfümlerden, kokulardan ilham alarak çağımıza kokusuna uyarlamaktı" dedi. Ergül, 'Smyrna' parfümünde ise Mezopotamya topraklarında da her zaman yetişen nergis, akgünlük ardıç portakal mandalina neroli, çiçek ve reçine karışımını kullandıklarını söyledi.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,(DHA)-
• 10 Kasım 2024 - 07:53 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,(DHA)-
• 10 Kasım 2024 - 07:53 • Son Güncelleme: