Atatürk'ün parfümü yeniden uyarlandı! Tarihin eşsiz kokuları gün yüzüne çıkıyor

'KOKULARLA ZAMANA YOLCULUK'

Ergül, festivalde İzmir Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nde uzman arkeolog ve müdür yardımcısı olan Elif Erginer ile çalışmaları olan, Sezar'ın kokusunun da dikkat çektiğini belirterek, "Anadolu toprakları, koku kültürü konusunda çok zengin. Biz de bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir koku bizi ana, zamana götürür. Biz de kokularla zamanda yolculuk yapmak istiyoruz. Bu kapsamda Sezar'ın kokusunu çalıştık. Bunun için İtalya'da Milano'daki parfüm tasarımcılarıyla ve oranın arşivlerinden de destek alarak günümüze uyarladığımız bir koku oldu. 2006 yılından itibaren Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi önemli isimlerin kokularını da gün ışığına çıkardı. Bizim için en önemli kokulardan bir tanesi de Abdülhamid Ağa'nın cuma selamına giderken avuç içerisine sürdüğü kokuydu. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar Paris Parfüm Fuarı'nda da görücüye çıktığında ülkemiz hakkında haklı gururu yaşadık. Sergimizde dünyanın ilk parfüm formülünün bulunduğu Mezopotamya'daki topraklarda her zaman yetişen nergis, akgünlük ardıç portakal mandalina neroli, çiçek ve reçine karışımından yapılan 'Smyrna (İzmir) parfümü ile Roma dönemine ait olan ve o dönemde çok popüler olan Rhodium kokusu da ziyaretçilerimiz deneyimleyecekler" diye konuştu.