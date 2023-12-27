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GündemAtatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu?
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Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu?

Atatürkün Ankara’ya geliş tarihi sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişi, Milli Mücadele'nin seyri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Peki, Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu?

• 27 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

27 Aralık'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için kritik bir dönemin başlangıcını işaret etti. Heyet-i Temsiliye üyeleriyle bir araya gelerek, Milli Mücadele'nin seyrini belirlemek adına önemli kararlar alındı. Bu tarihi olay, ulusal bağımsızlık mücadelesinde yeni bir evreye geçişi simgeliyor. Mustafa Kemal'in liderliğindeki bu heyetin Ankara'ya gelişi, ülkenin kurtuluşu ve modern bir devletin temellerinin atılması açısından dönüm noktasıydı. Peki, Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu? İşte Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi…

2Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl

Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl?

1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişi, Milli Mücadele'nin seyri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı. Samsun’da halk tarafından büyük bir sevgiyle ve coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal Samsun’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 12 Haziran 1919 tarihinde Amasya’ya geldi.

3Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

Burada komutanlarla birlikte yaptığı toplantılar 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi olarak yayınlandı. Amasya’dan Erzurum’a Erzurum Kongresini yapmak için geçen Mustafa Kemal burada 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum kongresini yaparak Sivas’a geçti ve 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresini düzenledi.

4Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde milli iradeye dayalı bir hükümet kurulması ilk hedef olarak belirlendi. Bütün illere telgraf çekilerek halkın kendi adına karar verecek temsilciler seçmesi iletildi. Tüm yurtta seçilen bu temsilcilerin bir araya gelip ülkenin kaderini belirleyecekleri toplantıları yapmaları için bir ilde toplanmaları gerekmekteydi. Bu amaçla Ankaralılar Mustafa Kemal’i ve temsil heyetlerine seçilen il temsilcilerini Ankara’ya davet ettiler.

5Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

Mustafa Kemal’de Ankaralılarla aynı düşüncedeydi. Kurtuluş Savaşının en iyi Ankara’dan yönetileceğini düşünüyordu. Çünkü Ankara yurdumuzun tam ortasında yer alıyordu ve bütün cephelere eşit uzaklıktaydı. Pek çok ilde haberleşme ve ulaşım olanağı da yoktu. Bu nedenlerden ve Ankara halkının coşkusundan ötürü Mustafa Kemal ve temsil heyetinin üyeleri 27 Aralık 1919 tarihinde saat 14.00 sularında Dikmen sırtlarında Ankara’ya geldiler.

6Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

Atatürk ve temsil heyeti üyeleri davullarla, oyunlarla ve seğmen gösterileri ile karışılandı. Bu coşkulu karşılama sonucunda çok ama çok duygulanan Mustafa Kemal bütün Ankaralılara teşekkür etti.

7Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi Kurtuluş Savaşının en önemli gelişmelerinin başında gelmektedir. Çünkü Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi, burada temsil heyetinden üyeler ve Ankara halkıyla buluşması sonucunda oluşan atmosferle birlikte Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Türk ordusunun kurulması paralellik gösterdi.

8Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankaraya ne zaman geldi, hangi yıl Atatürkün Ankaraya gitmesi kaç yılında oldu

Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında çok ama çok büyük bir yeri olan Ankara bu yüzden her 27 Aralık günü bayram yerine döner. Seğmenler at sırtlarında gösteriler yaparlar. Bütün Ankara baştan başa bayraklarla süslenir.