Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu?
Atatürkün Ankara’ya geliş tarihi sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişi, Milli Mücadele'nin seyri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Peki, Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu?
• 27 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme:
• 27 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme: