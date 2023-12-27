Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi | Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu?

27 Aralık'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için kritik bir dönemin başlangıcını işaret etti. Heyet-i Temsiliye üyeleriyle bir araya gelerek, Milli Mücadele'nin seyrini belirlemek adına önemli kararlar alındı. Bu tarihi olay, ulusal bağımsızlık mücadelesinde yeni bir evreye geçişi simgeliyor. Mustafa Kemal'in liderliğindeki bu heyetin Ankara'ya gelişi, ülkenin kurtuluşu ve modern bir devletin temellerinin atılması açısından dönüm noktasıydı. Peki, Atatürk Ankara'ya ne zaman geldi, hangi yıl? Atatürk'ün Ankara'ya gitmesi kaç yılında oldu? İşte Atatürkün Ankara’ya gelişi tarihi…