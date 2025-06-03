Atalarıyla bağlantı kurmak için ABD'den Kars'a geldiler!

"93 harbi olarak bilinen 1878 ve sonrasında bu bölgeye getirilen Malakanlar ve Dukoborlar diğer sektantlarla beraber yani yaklaşık 30'un üzerinde sektant var bu bölgede” diyen Akçayöz, “Bunlarla beraber bu bölgeye kültürleriyle beraber geldiler. Malakanların en önemli özelliği barışı sağlayan, barış üzerinden silahlarını eline almayan bir toplumdur. Savaşmamak için barışı eyleyen. Ateşe dönen bu dünyada şu anki günümüzde bizim için de insanlığın içinde çok ulvi bir değerleri olan bir yaklaşım tarzıdır bu. Dukoborlar ise ikisi arasındaki farkı şöyle anlatabiliriz; savaşmamak için ellerindeki silahları yakan insanlardı. Dünyada ilk kez 1895 yılında yaktıktan sonra bu bölgeden 1899 yılı üzerinde tüm Malakanların, Dukoborların bir kısmı Kanada'ya, bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bizim amacımız bu bölge doğumlu, bu bölge ataları olan Malakanların Kars'ın kültürünü, sanatını, turizm üzerinden canlandırıp Kars'a katkı yapmaktır" dedi.