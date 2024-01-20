Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı? Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir?

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğle vakti saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.