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Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı? Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay aracının bugün saat 13:45'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti. Bakan Kacır tarihi anların Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlardan takip edileceğini söyledi. Peki, Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı? Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir?

• 20 Ocak 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
1Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir

Uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) misyonunda yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ile Walter Villadei’yi taşıyan kapsülün bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenmesi bekleniyor.

2KENETLENME SAATİ GÜNCELLENDİ

KENETLENME SAATİ GÜNCELLENDİ

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na 12:27 olarak açıklanan kenetlenme saati 13:45 olarak güncellendi. Gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu.

3GEZERAVCI DÜNYAYA SESLENECEK

GEZERAVCI DÜNYAYA SESLENECEK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

4BAKAN KACIRDAN MESAJ

BAKAN KACIR'DAN MESAJ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti.

5Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğle vakti saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

6UZAYDA BİR GÜNÜN PROGRAMI

UZAYDA BİR GÜNÜN PROGRAMI

* Kahvaltı, kişisel temizlik, ortam temizliği ve program kontrolü.

* Analizler için kan örneği verilmesi, misyon kontrol merkeziyle günlük toplantı.

* Rutin hava kalitesi kontrolünün ardından deneylere başlanması.

* İkinci hava kalite kontrolünün ardından astronotların egzersizleri, öğle yemeği ve bir saatlik mola.

* Molanın ardından deneylerin sürdürülmesi ve kabin basıncının kontrolü sonrasında ikinci egzersizler.

* Günlük deneylerin tamamlanması, ortamın temizlenmesi ve istasyon sistemlerinin kontrolü.

* Akşam yemeği ve ertesi günün planlama toplantısı.

* Yemek sonrası boş vakit ve 22.00’de uykuya geçiş.