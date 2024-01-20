Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı? Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay aracının bugün saat 13:45'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti. Bakan Kacır tarihi anların Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlardan takip edileceğini söyledi. Peki, Astronotlar uzaya vardı mı, Alper Gezeravcı uzayda mı? Uzayda canlı yayın yapılacak mı, uzay istasyonu kenetlenme nedir?
• 20 Ocak 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 12:56 • Son Güncelleme: