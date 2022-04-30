Astımı olan oraya koşuyor! 3.5 milyon yıllık sır,yer altındaki zengilik...

Hem dinlenip hem de hastalıkları ile ilgili zaman zaman çözüm için de gelen arkadaşlarımız var. Sadece turizm için değil sağlık için de gelen insanlar çok. Yakın bir gelecekte Zonguldak ve tanıtımıyla ilgili turizm ve sanayi ile ilgili Almanya’da bir toplantı olacak.