Astım, egzama ve alerjiyi tetikliyor! 'Atopik üçlü' olarak biliniyor, yüzde 60...

Atopik üçlü: Astım, egzama ve alerji

Atopik üçlü hakkında bilgi veren Dr. Sinan Akkurt, bebek ve çocuklarda sık görülen egzama; ileride astım ve alerjilerin gelişmesi için bir risk faktörü olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: Egzama, astım ve alerjilerin bazı vakalarda birlikte görülmesi şaşırtıcı değildir. Bu üçlüyü “atopik üçlü” olarak da adlandırırız. Örneğin bebek ve çocuklarda sık görülen egzama; ileride astım ve alerjilerin gelişmesi için bir risk faktörüdür. Her üç rahatsızlığın da iltihaplanmaya neden olması, aradaki bağlantıyı açıklamamıza yardımcı olacaktır.