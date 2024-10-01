Assos Antik Kenti'nde 1700 yıllık lazımlıklar gün yüzüne çıkarıldı

Restore edilmeden önce istatistiğini yapıyoruz. İstatistik işlemleri yapılırken aynı zamanda parçaların bir araya getirilmesi işlemi tamamlanıyor ve bu kaplardan bu alanda ne kadar bulunduğu ortaya çıkıyor. Son aşamada ise restoratörümüz bu parçaların artık kalıcı bir şekilde bir araya getirilme işlemlerini tamamlıyor. Bu çöplüğün tarihi genelde MÖ 2- 4. yüzyıllara ait. Bu nedenle bu kapların Geç Roma Dönemi'ne ait olduğunu, günümüzden 1700 yıl önce kullanıldığını söyleyebiliriz."