• 05 Nisan 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
Aslıhan Güner 'Eski takipçilerim bilir' notuyla cesur halini paylaştı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirerek en cesur halini "Eski takipçilerim bilir" notuyla paylaştı.
• 05 Nisan 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
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Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.
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