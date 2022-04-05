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MagazinAslıhan Güner 'Eski takipçilerim bilir' notuyla cesur halini paylaştı!
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• 05 Nisan 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:

Aslıhan Güner 'Eski takipçilerim bilir' notuyla cesur halini paylaştı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirerek en cesur halini "Eski takipçilerim bilir" notuyla paylaştı.

• 05 Nisan 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
1Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı
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Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.

2Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada yayınladığı fotoğraf ve videolarla da dikkat çeken Güner, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

3Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi.

4Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı

En doğal haliyle kamera karşısına geçen Güner, makyaj yaptığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

5Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "2018'den bu video eski takipçilerim bilir. Günlük makyajımı nasıl yapıyorum? Durum hala aynı canlar. Soranlar için bıraktım videoyu" notunu ekledi.

6Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı
7Aslıhan Güner Eski takipçilerim bilir notuyla cesur halini paylaştı

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Aslıhan Güner 'Eski takipçilerim bilir' notuyla cesur halini paylaştı!

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