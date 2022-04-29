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MagazinAslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...
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• 29 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:

Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

'Hercai' dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, altı yılda 100 kilo vererek bambaşka biri oldu. 'Gülümse Kaderine' dizisiyle ekrana dönen oyuncu Aslı Samat imaj değişikliğine gitti. İşte Aslı Samat'ın son hali...

• 29 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...
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Tüp mide ameliyatı olarak 100 kilo veren Aslı Samat son haliyle gündeme geldi. Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, kilolarından kurtulmaya bir gecede karar vermişti. Halinden memnun olmayan oyuncu yeni imajıyla ekrana döndü.

2Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

Avşar Yapım'ın yeni işi olan 'Gülümse Kaderine' dizisiyle el sıkışan Samat, evin keyifli, meraklı kızı Sibel'e hayat veriyor.

3SABAH PİZZAYLA KAHVALTI YAPIYORDUM

"SABAH PİZZAYLA KAHVALTI YAPIYORDUM"

"Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" açıklamasıyla bir dönem gündem olan Aslı Samat sözlerine şöyle devam etmişti:

4Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

"Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum."

5Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

'Gülümse Kaderine'nin Sibel'i olarak ekrana dönen oyuncu yeni imajıyla paylaştığı pozlarına "Çok güzel görünüyorsun" yorumları alıyor.

6Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

Şef Türev Uludağ'ın sunduğu Yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söylemişti.

7Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

İşte Aslı Samat'ın son hali...

8Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...
9Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...
10Aslı Samat 100 kilo verdi Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

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Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...