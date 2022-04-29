• 29 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...
'Hercai' dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, altı yılda 100 kilo vererek bambaşka biri oldu. 'Gülümse Kaderine' dizisiyle ekrana dönen oyuncu Aslı Samat imaj değişikliğine gitti. İşte Aslı Samat'ın son hali...
• 29 Nisan 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
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Tüp mide ameliyatı olarak 100 kilo veren Aslı Samat son haliyle gündeme geldi. Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, kilolarından kurtulmaya bir gecede karar vermişti. Halinden memnun olmayan oyuncu yeni imajıyla ekrana döndü.
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Avşar Yapım'ın yeni işi olan 'Gülümse Kaderine' dizisiyle el sıkışan Samat, evin keyifli, meraklı kızı Sibel'e hayat veriyor.
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