Aslı Hünel'den annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım!

Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta programının sunucusu Aslı Hünel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Annesi yoğun bakımda tedavi gören Hünel, son paylaşımıyla dikkat çekti. 47 yaşındaki ünlü sanatçı ve sunucu Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı. Hastanede annesini ziyaret ettiğini belirten Aslı Hünel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin demişti. Aslı Hünel bir diğer paylaşımında ise Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz ifadelerini kullanmıştı. Annesinin tedavisi devam eden ünlü isim, yoğun bakımın önünde yeni bir paylaşım yaptı. Hünel paylaşımında Annem ' Aslı bir gün ben çok hatsa olursam yoğun bakıma yatırmayın sakın' derdin. Ama istediğin şeyden çıkamıyorsun bir türlü. Sana iyi bakıyorlar annem güçlü ol. Dayan inşallah başaracağız dedi.