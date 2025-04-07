Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAslı Hünel'den annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım!
HaberlerGündem Haberleri Aslı Hünel'den annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım!

Aslı Hünel'den annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım!

Şarkıcı Aslı Hünel, sosyal medyadan seslendi. Annesi yoğum bakımdayken paylaşım yapan Aslı Hünel'den duygusal bir paylaşım geldi.

• 07 Nisan 2025 - 15:23 • Son Güncelleme:
• 07 Nisan 2025 - 15:23 • Son Güncelleme:
1Aslı Hünelden annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım

Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta programının sunucusu Aslı Hünel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Annesi yoğun bakımda tedavi gören Hünel, son paylaşımıyla dikkat çekti.

2Aslı Hünelden annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım

47 yaşındaki ünlü sanatçı ve sunucu Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

3RABBİM ŞİFA, YAKINLARINA GÜÇ VERSİN

"RABBİM ŞİFA, YAKINLARINA GÜÇ VERSİN"

Hastanede annesini ziyaret ettiğini belirten Aslı Hünel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin" demişti.

4BOL BOL DUA EDELİM

"BOL BOL DUA EDELİM"

Aslı Hünel bir diğer paylaşımında ise "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullanmıştı.

5Aslı Hünelden annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım

Annesinin tedavisi devam eden ünlü isim, yoğun bakımın önünde yeni bir paylaşım yaptı.

6DAYAN İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ

"DAYAN İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"

Hünel paylaşımında "Annem ' Aslı bir gün ben çok hatsa olursam yoğun bakıma yatırmayın sakın' derdin. Ama istediğin şeyden çıkamıyorsun bir türlü. Sana iyi bakıyorlar annem güçlü ol. Dayan inşallah başaracağız" dedi.

7Aslı Hünelden annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım