Aslı Hünel'den annesi yoğum bakımdayken duygusal paylaşım!

"BOL BOL DUA EDELİM"

Aslı Hünel bir diğer paylaşımında ise "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullanmıştı.