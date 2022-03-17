Aslı Enver sessizliğini bozdu! İlişkisi hakkında ilk kez konuştu...

"AA BÖYLE BİR ŞEY VARMIŞ!"

“Yeni film hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusunu güzel oyuncu, “Çok güzeldi, keyifliydi. Biz yaklaşık altı ay önce bitirmiştik zaten filmi, yarısından çoğunu unutmuşum. ‘Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik di mi?’ diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride” şeklinde cevapladı.