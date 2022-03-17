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MagazinAslı Enver sessizliğini bozdu! İlişkisi hakkında ilk kez konuştu...
HaberlerMagazin Haberleri Aslı Enver sessizliğini bozdu! İlişkisi hakkında ilk kez konuştu...
• 17 Mart 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:

Aslı Enver sessizliğini bozdu! İlişkisi hakkında ilk kez konuştu...

Oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Önder Öztarhan, dört aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da baş başa çıktıkları yemekte birliktelikleri belgelenen ikiliden Enver, Etiler’de objektiflere yansıdı. Neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve "Aşk yaradı" yorumu yapılan ünlü oyuncu, birlikte Çeşme tatiline çıktığı Önder Öztarhan sorularıyla karşılaştı.

• 17 Mart 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:
1Aslı Enver sessizliğini bozdu İlişkisi hakkında ilk kez konuştu...
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Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz akşam Etiler’de sinema salonu çıkışı görüntülendi. Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2AA BÖYLE BİR ŞEY VARMIŞ

"AA BÖYLE BİR ŞEY VARMIŞ!"

“Yeni film hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusunu güzel oyuncu, “Çok güzeldi, keyifliydi. Biz yaklaşık altı ay önce bitirmiştik zaten filmi, yarısından çoğunu unutmuşum. ‘Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik di mi?’ diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride” şeklinde cevapladı.

3YENİ PROJESİ

YENİ PROJESİ

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Dijital platformda yayınlanacak dram türündeki filminin yanı sıra yeni bir tiyatro oyununa başlayacak olan Enver, “Onun da prömiyerine çok az kaldı, çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.

4İYİYİM, MUTLUYUM

"İYİYİM, MUTLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını verdi.

5Aslı Enver sessizliğini bozdu İlişkisi hakkında ilk kez konuştu...

Görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşan çiftten Aslı Enver, Çeşme tatilinden de bahsetti, “Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum” ifadelerini kullandı.

6YÜZÜ GÜLÜYOR

YÜZÜ GÜLÜYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu, basın mensuplarının "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba” yorumuna ise gülerek “Çok teşekkür ederim” dedi ve arabasına binip, evinin yolunu tuttu.

Aslı Enver, bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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